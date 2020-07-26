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تكنولوجيا

تتفوق على هواتف OnePlus 8 .. وان بلس تكشف عن OnePlus 8T .. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:01 ص
وان بلس تكشف عن OnePlus
وان بلس تكشف عن OnePlus 8T
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية، ستطلق مجموعة هواتف رائدة قريبا تنافس مجموعة OnePlus 8 التى تم إطلاقها مؤخرا، وتم تصنيفها ضمن أفضل هواتف أندرويد. 

وبحسب موقع Phone Arena فإن مجموعة الهواتف ستصدر تحت اسم OnePlus 8T وستكون عبارة عن هاتفين، الأول OnePlus 8T والهاتف الثانى OnePlus 8T Pro ، وستصدر بإمكانيات كبيرة في الكاميرا. 


وستكون كاميرات هواتف OnePlus 8T  بدقة 64 ميجابيكسل، مع صور عالية الدقة بإضاءة جيدة، كما ستحصل على كاميرا بدقة 16 ميجا بيكسل، بمستشعر للتصوير بشكل أفضل في بيئات الإضاءة المنخفضة. 

وفقا للترسيبات فإن هواتف OnePlus 8T ستحصل على سرعات فائقة في الشحن حيث ستكون أعلى من 100 واط، وهى قدرة مقاربة لقدرة  الشحن التى أطلقتها شركة ريلمى، والتى وصلت إلى 120 واط. 

ومن المحتمل أن تصدر هواتف OnePlus 8T بمعالج Snapdragon 865 Plus، وذاكرة وصول عشوائي من 8 إلى 12 جيجابايت وكاميرات بتقنيات محسنة، كما أن الهواتف ستأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G . 

وستصدر هواتف OnePlus 8T بحلول شهر سبتمبر القادم، وستحتوى على  معدل تحديث سرعة شاشة ب 120 هرتز، بالإضافة إلى حصولها على أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 11.

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