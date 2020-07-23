ما هو الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفي OnePlus Nord ووان بلس 8 برو

أعلنت شركة وان بلس OnePlus مؤخرا عن هاتفها الأحدث OnePlus Nord ، والذي يأتي ضمن الهواتف المتوسطة الفئة، والذي يأتي مباشرة عد إصدارها أفضل هاتف أندرويد من فئة الهواتف الرائدة OnePlus 8 Pro ، والذي يقدم للمستخدم أقوى المميزات والمواصفات بين تشكيلة هواتف شركة وان بلس الصينية.





OnePlus Nord ، وهاتف وان بلس 8 برو، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز اختلافات الهاتفين: وبالرغم من تصميم الهاتفين من نفس الشركة، إلا أنه توجد العديد من الاختلافات والفروقات الهامة بين كلا من، وهاتف وان بلس 8 برو، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز اختلافات الهاتفين:









- الشاشة:

يأتي هاتف وان بلس 8 برو، بشاشة من نوع Amoled ، بقياس 6.78 بوصة وبدقة +QHD أو 3168 ×1440 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتزا، أما هاتف OnePlus Nord، فيأتي بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.44 بوصة وبدقة 1080× 2400 بيكسل، وبمعدل تحديث أقل للشاشة من وان بلس 8 برو بتردد 90 هرتز.





- الكاميرا الخلفية:

يحتوى هاتف OnePlus Nord على 4 كاميرات خلفية الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، بينما يحتوي هاتف وان بلس 8 برو، 4 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 + كاميرا Ultra Wide بزواية واسعة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل وأخرى ماكرو بدقة 2 ميجابكسل أيضا.





- الاتصال ودعم شبكات الجيل الخامس:

يدعم كل من وان بلس 8 برو، شبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب شبكة الاتصال اللاسلكية Wi-Fi 6، ويدعم أيضا هاتف هاتف OnePlus Nord تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G.





- الكاميرا الأمامية:

يقدم هاتف OnePlus Nord، كاميرا أمامية مزدوجة داخل ثقب عريض في وسط الشاشة، الرئيسية تأتي بدقة 32 ميجابيكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل بعدسة بزاوية واسعة، بينما يقدم هاتف وان بلس 8 برو، كاميرا أمامية فردية في ثقب داخل الشاشة نفسها أعلى اليسار تأتي بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.45.





- المعالج:

يعمل هاتف وان بلس 8 برو، بأقوى معالجات كوالكوم لعام 2020، من نوع Snapdragon 865، في حين يعمل هاتف هاتف OnePlus Nord، بمعالج من نوع Snapdragon 765G SoC، للفئة المتوسطة.





- الذاكرة:

يضم هاتف OnePlus Nord، بنسختين للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية الأولى 128/ 8 أما الثانية 12/256 ، أما هاتف وان بلس 8 برو، فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، مع سعة تخزينية داخلية 128 جيجابايت.





- البطارية:

يحتوي هاتف هاتف OnePlus Nord، على بطارية بقوة 4115 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، بينما يحتوي هاتف وان بلس 8 برو، على بطارية بقدرة 4510 ميللي أمبير في الساعة، تقنية الشحن اللاسلكي السريع Warp Charge 30T بقدرة 30 واط.





- الألوان:

يتوفر هاتف وان بلس 8 برو، باللون الأخضر واللون الأزرق واللون الأسود، بينما يتوفر هاتف OnePlus Nord، في اللون الأزرق واللون الرمادي.









- السعر:

يأتي هاتف OnePlus Nord، بسعر يبدأ من 460 دولار أمريكي لأصغر نسخة أى ما يعادل حوالى 350 . 7 ألف جنيه مصرى، بينما يتوفر هاتف وان بلس 8 برو، بسعر 899 دولار أمريكي، أي ما يعادل 14374 جنيها مصريا.