ما هو الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفي OnePlus Nord ووان بلس 8 برو

أعلنت شركة وان بلس OnePlus مؤخرا عن هاتفها الأحدث OnePlus Nord، والذي يأتي ضمن الهواتف المتوسطة الفئة، والذي يأتي مباشرة عد إصدارها أفضل هاتف أندرويد من فئة الهواتف الرائدة OnePlus 8 Pro، والذي يقدم للمستخدم أقوى المميزات والمواصفات بين تشكيلة هواتف شركة وان بلس الصينية.
وبالرغم من تصميم الهاتفين من نفس الشركة، إلا أنه توجد العديد من الاختلافات والفروقات الهامة بين كلا من OnePlus Nord، وهاتف وان بلس 8 برو، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز اختلافات الهاتفين:
- الشاشة:
يأتي هاتف وان بلس 8 برو، بشاشة من نوع Amoled ، بقياس 6.78 بوصة وبدقة +QHD أو 3168 ×1440 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتزا، أما هاتف OnePlus Nord، فيأتي بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.44 بوصة وبدقة 1080× 2400 بيكسل، وبمعدل تحديث أقل للشاشة من وان بلس 8 برو بتردد 90 هرتز.
- الكاميرا الخلفية:
يحتوى هاتف OnePlus Nord على 4 كاميرات خلفية الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، بينما يحتوي هاتف وان بلس 8 برو، 4 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 + كاميرا Ultra Wide بزواية واسعة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل وأخرى ماكرو بدقة 2 ميجابكسل أيضا.
- الاتصال ودعم شبكات الجيل الخامس:
يدعم كل من وان بلس 8 برو، شبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب شبكة الاتصال اللاسلكية Wi-Fi 6، ويدعم أيضا هاتف هاتف OnePlus Nord تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G.
- الكاميرا الأمامية:
يقدم هاتف OnePlus Nord، كاميرا أمامية مزدوجة داخل ثقب عريض في وسط الشاشة، الرئيسية تأتي بدقة 32 ميجابيكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل بعدسة بزاوية واسعة، بينما يقدم هاتف وان بلس 8 برو، كاميرا أمامية فردية في ثقب داخل الشاشة نفسها أعلى اليسار تأتي بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.45.
- المعالج:
يعمل هاتف وان بلس 8 برو، بأقوى معالجات كوالكوم لعام 2020، من نوع Snapdragon 865، في حين يعمل هاتف هاتف OnePlus Nord، بمعالج من نوع Snapdragon 765G SoC، للفئة المتوسطة.
- الذاكرة:
يضم هاتف OnePlus Nord، بنسختين للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية الأولى 128/ 8 أما الثانية 12/256 ، أما هاتف وان بلس 8 برو، فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، مع سعة تخزينية داخلية 128 جيجابايت.
- البطارية:
يحتوي هاتف هاتف OnePlus Nord، على بطارية بقوة 4115 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، بينما يحتوي هاتف وان بلس 8 برو، على بطارية بقدرة 4510 ميللي أمبير في الساعة، تقنية الشحن اللاسلكي السريع Warp Charge 30T بقدرة 30 واط.
- الألوان:
يتوفر هاتف وان بلس 8 برو، باللون الأخضر واللون الأزرق واللون الأسود، بينما يتوفر هاتف OnePlus Nord، في اللون الأزرق واللون الرمادي.
- السعر:
يأتي هاتف OnePlus Nord، بسعر يبدأ من 460 دولار أمريكي لأصغر نسخة أى ما يعادل حوالى 350 . 7 ألف جنيه مصرى، بينما يتوفر هاتف وان بلس 8 برو، بسعر 899 دولار أمريكي، أي ما يعادل 14374 جنيها مصريا.