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تكنولوجيا

هذا الهاتف ينفد بعد طرحه للبيع بعدة دقائق بالهند.. تعرف عليه

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:06 ص
OnePlus 8 Pro
OnePlus 8 Pro
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شيماء عبد المنعم
أتاح متجرا وان بلس OnePlus وأمازون Amazon بالهند، هاتف OnePlus 8 Pro للبيع عبر الإنترنت لفترة وجيزة، ولكن جميع الوحدات نفدت خلال دقائق محدودة، حيث كان الجهاز متاحًا للبيع في كلا الموقعين، واللذين قاما بتعليق لافتات "نفد المخزون".

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كان هاتف OnePlus 8 Pro، متاحا للبيع بالهند بسعر يعادل 727 دولار أمريكي، للإصدار 8 جيجابايت رام و128 ججابايت من سعة التخزين الداخلية، وأما إصدار بسعة 12 جيجابايات ام و256 جيجابايت لسعة التخزين الداخلية فيأتي بسعر يعادل 794 دولارا أمريكيا.
OnePlus 8 Pro sale in India ends in minutes after stock runs out

ويمتاز هاتف OnePlus 8 Pro بشاشة منحنية من الجانبين، من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1440×3168 بيكسل وبجودة QHD+، ومعدل تحديث 120 هيرتز، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب الكاميرا الأمامية.


ويعمل هاتف One Plus 8 Pro، بمعالج Snapdragon 865 5G، من كوالكوم مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.0، إلى جانب بطارية بقوة 4510 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع باستطاعة 30 واط، عن طريق منفذ USB Type C. 

ويحتوي هاتف OnePlus 8 Pro، على أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.75  ، وكاميرا بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، أما  الكاميرا الثالثة 16 ميجابكسل و بفتحة عدسة f/2.2  ، والرابعه لتصحيح الألوان بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4، مع كاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابكسل و بفتحة عدسة f/2.45 . 
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