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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عادات يومية تحميك من النوبة القلبية .. أبرزها الدهون الصحية والنوم

النوبة القلبية
النوبة القلبية
اسماء محمد

يلعب النظام الغذائي دور كبير فى الوقاية من النوبة القلبية بجانب العادات اليومية الصحيحة.

إليك أبرز العادات التى تساعد فى الوقاية من النوبة القلبية وذلك وفقا لما جاء فى موقع asterhospitals .

تناول الطعام بذكاء

 غذّي قلبك بالأطعمة الصحية و اختيار خيارات متنوعة، أبرزها:

اختراق الحبوب الكاملة: استبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة مثل الأرز المطبوخ والشوفان والقمح الكامل و الحبوب الدقيقة بالألياف، مما يساعد على تحديد النطاقات ويدعم صحة القلب.
أكثر من أكلة الفاكهة والخضراوات: املأ نصف طبقة صحية منوعة من الفواكه والخضراوات الملونة، فهي غنية بالفيتامينات الغذائية ومضادات التغذية التي تساعد على حماية قلبك.


زيوت صحية

اختر جرعة غير صحية من البذور والأفوكادو وزيت الزيتون وهذه الزيادة تخفض الضرر من الكوليسترول السيئ وترفع نسبة الكوليسترول الجيد مما يحدد من خطر الإصابة بالقلب.

 تجنب الزيادة في كمية الدهون المتحولة، والتقليل من الزيادة المفرطة في الخضروات والوجبات المصنعة.


يقلل من السكر

يسبب السكر أضرار عديدة لمختلف أجزاء الجسم وهو عامل خطر على أمراض القلب وتقلل من إضافة العناصر الغذائية بالقليل  والتوابل إضافة إلى الأعشاب لتتبيل الأجنحة.
 

حركة

 ممارسة الرياضة من أجل القلب المؤلم ومنطقة مخصصة لفعالية أكثر لتقوية وحماية صحة القلب والدفاع عن النفس والخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى الركض في ماراثون الفوائد.

استهدف 30 دقيقة يوميًا

30 دقيقة فقط من التمارين الرياضية ومتابعة التمارين، كالمشي السريع أو ركوب الدراجات أو خمسة في الأسبوع، كفيله بخفض خطر المرض بشكل ملحوظ. إذا لم تقم بعمل دفعة واحدة، قسّمها إلى جلسات مدتها 10 أو 15 دقيقة على مدار اليوم.


دمج القوة

 رفع الأثقال أو القيام بتمارين وزن الجسم مثل تمارين الضغط والقرفصاء يساعد في التمتع بالرشاقة، مما يؤدي إلى بناء الوزن الغذائي لديك ويدعم صحة القلب.


حافظ على أنشطتك اليومية

 ابحث عن طرق للحركة أكثر خلال اليوم و اصعد الدرج بخلاف المصعد، أو امشِ أو اركب الدراجة بالإضافة إلى العمل، أو تمشَّ بعض خلال استراحة الغداء وكل حركة ولو بسيطة تُسهم في صحة القلب.
 

النوبة القلبية

عقل هاديء لقلب سليم


يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على قلبك، حيث يرفع ضغط الدم وزيادة، ولذلك يُسهم في مشاكل القلب والحماية من الأمراض و إدارة الانفعالات والمشاعر أمرٌ أساسي للهجوم على صحة قلبك.

اليقظة أو التأمل

 تخصص بضع دقائق كل يوم للتأمل، أو ممارسة رياضة التنفس، أو المشاركة في تمارين اليقظة، ويمكن أن تساعد في كتابة المذكرات في تقليل مستويات ضبط الشاشة وضبطك.


ابقَ على تواصل

 لقد ثبت أن الروابط الاجتماعية القوية وقضاء الوقت مع الأحباء يُخففان من القلق ويعزز صحة القلب وسواءً كان ذلك بالتحدث مع الأصدقاء أو قضاء وقت ممتع عائلي، الدعم الاجتماعي المهم.


 النوم المناسب

لا تخفض النوم إلا فى الضرورة القصوى و احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة ويمكن أن يساهم النوم في ارتفاع ضغط الدم والسمنة وعوامل خطر أخرى لأمراض القلب.


 الإقلاع عن التدخين 


لذلك فإن التدخين من أخطر ما يستخدم على القلب، إذ يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والإقلاع عن التدخين يحدد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبات قلبية أو بسبب أمراض القلب.

اطلب الدعم

 خيارات عديدة من الموارد، متنوعة من علاجات بديل النيكوتين وصولًا إلى الاستشارات، والتي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين نهائيًا ولا تتردد في طلب المساعدة، فالأمر يستحق العناء من أجل صحة قلبك وصوتك العام.


تجنب الكحول

 بينما تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكحول باعتدال (مشروب واحد يوميًا للنساء، ومشروب للرجال) قد يكون له فوائد للقلب، إلا أن التحكم في الشرب يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وقصور القلب، ومشاكل أخرى تتعلق بالقلب ولهذا السبب تناول الكحول أو الامتناع عنه تحديدا تحديدا.
 

حافظ على رطوبة جسمك


غالبا ما يغفل عن شرب الماء كمية كبيرة من الماء، ولكن يجب أن يكون ذلك ضروريا و يحافظ على دم الدم في الجسم على الحفاظ على ضغط الرعاية الصحية، ويضمن عدم اضطرار القلب لبذل جهد أكبر لضخ الدم وقد يساعد ذلك على تقليل خطورة المرض على المدى الطويل.

النوبة القلبية الوقاية من النوبة القلبية النظام الغذائي الأفوكادو الكوليسترول السيئ

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