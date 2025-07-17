لو اتحرقت من الشمس .. 10 عادات عليك فعلها

يتعرض عدد كبير من الأشخاص لـ حروق الشمس خلال فصل الصيف والتى تسبب العديد من الأضرار الصحية بجانب اسمرار البشرة.

ووفقا لما ذكره موقع مايو كلينك نعرض لكم هذه النصائح للرعاية الذاتية لـ علاج حروق الشمس:

علاج حروق الشمس

تناول مسكنًا للألم

سارع بتناول مسكن للألم متاح دون وصفة طبية بأسرع وقت ممكن بعد التعرض للشمس لوقت طويل للغاية وتشمل الأمثلة على هذه الأدوية المسكنة الأيبوبروفين (Advil وMotrin IB وغيرهما) أو الأسِيتامينوفين (Tylenol وغيره). أو جرِّب وضع هلام مسكن للألم يمكن دهنه على الجلد.



برّد الجلد

ضع منشفة نظيفة على الجلد المصاب مبللة بماء بارد من الصنبور أو خذ حمامًا باردًا في حوض استحمام، مع إضافة أونصتين (60 جرامًا) تقريبًا من صودا الخَبز إلى الماء وبرّد الجلد عدة مرات في اليوم لمدة 10 دقائق تقريبًا.



ضع مرطبًا أو كريمًا للجلد أو هلامًا

يمكن أن يساعد مرطب الصبار أو هلامه أو غسول الكالامين في تلطيف الأعراض وحاول تبريد المنتج في البرّاد قبل وضعه وتجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول.

الماء

اشرب كمية أكبر من الماء على مدار اليوم فهذا يقي من التعرض للجفاف.

لاتعبث فى البثور



اترك البثور على حالها حيث تساعد البثرة السليمة في شفاء الجلد وإذا انفتحت البثرة، فقص الجلد الميت باستخدام مقص صغير نظيف واغسل المنطقة المصابة برفق بالماء والصابون اللطيف على البشرة ثم ضع مَرهمًا مضادًا حيويًا على الجرح، وغطه بضمادة مضادة للالتصاق.

اعتني بالجلد المتقشر

تعامل مع الجلد المتقشر برفق و في غضون عدة أيام، قد تبدأ المنطقة المصابة في التقشر فهذه هي طريقة جسمك في التخلص من الطبقة العليا من الجلد المتضرر وأثناء تقشر جلدك، استمر في استخدام المرطب.

الادوية

استخدم أيًّا من الأدوية المضادة للحكة وقد تساعد مضادات الهيستامين التي تؤخذ عن طريق الفم مثل ديفينهيدرامين (Benadryl وChlor-Trimeton وغيرهما) في تخفيف الحكة، حيث يبدأ الجلد في التقشر والالتئام تحت طبقة الجلد العليا.

كريم هيدروكورتيزون



ضع كريمًا طبيًا ملطِّفًا حيث أن حروق الشمس الخفيفة إلى المتوسطة، ضع كريم هيدروكورتيزون بتركيز 1% متاح دون وصفة طبية على المنطقة المصابة ثلاث مرات في اليوم لمدة ثلاثة أيام وحاول تبريد المنتج في البرّاد قبل وضعه.

علاج العينين

عالِج العينين المصابتين بحروق الشمس وضع منشفة نظيفة مبللة بماء بارد من الصنبور ولا ترتدِ عدسات لاصقة حتى تختفي الأعراض من عينيك ولا تفرك عينيك.



احمِ نفسك من التعرض أكثر لأشعة الشمس وأثناء التعافي من حروق الشمس، ابقَ بعيدًا عن الشمس أو استخدم تدابير أخرى للوقاية من أشعة الشمس وربما يمكنك تجربة منتج يحتوي على مرطّبات البشرة أو مستحضر واقٍ من الشمس.

منتجات ممنوعة فى علاج حروق الشمس



تجنب وضع المنتجات التي تنتهي بالمقطع "كايين" مثل بنزوكايين فمثل هذه الكريمات قد تؤدي إلى تهيّج الجلد أو تُسبب تفاعلاً تحسُّسيًّا فقد ارتبط اسم بنزوكايين بمرض نادر لكنه قد يكون قاتلاً، حيث يقلل من مقدار الأكسجين الذي يمكن للدم أن يحمله (ميتهيموجلوبينية الدم).

لا تستخدم البنزوكايين مع الأطفال الأصغر من عمر سنتين دون إشراف من أحد الأطباء وإذا كنت بالغًا، فلا تستخدم أكثر من الجرعة الموصوفة أبدًا وضع في اعتبارك التحدث مع طبيبك قبل استخدام هذا المنتج.