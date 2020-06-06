هاتف يحتل المرتبة الـ 10 في قائمة أفضل كاميرات الهواتف.. تعرف عليه.. فيديو

اجرى فريق شركة DxOMark، اختبارا لكاميرا الهاتف OnePlus 8 Pro، والذى يضم الهاتف OnePlus 8 Pro كاميرات متقدمة مقارنة مع الجهاز السابق لشركة وان بلس المسمى OnePlus 7T Pro.
ووفقا لما ذكره موقع "bgr"، حصلت كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro، في اختبار DxOMark المتخصصة في اختبار كاميرات الهواتف الذكية، على تقييما بلغ 126 نقطة لاختبار الصور، و103 نقطة في اختبار الفيديو.
ويحتل بذلك هاتف OnePlus 8 Pro، المرتبة العاشرة في قائمة أفضل كاميرات الهواتف الذكية وفقا لتقرير DxOMark، والذي تفوق على هاتف +Galaxy S20 من حيث اختبارات تصوير الفيديو ولكنه خسر في قسم الصور.
ويضم الهاتف الرائد OnePlus 8 Pro، كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية تضم مستشعر كبير بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب عن كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل توفر تقريبا بصريا قدره ×3.
ولكن الاختبارات أشارت أيضًا إلى بعض المشكلات المتعلقة بكاميرا هاتف OnePlus 8 Pro، من بينها النطاق الديناميكي في المشاهد الصعبة، فقد تمكن من تقديم أداء جيد نسبيا، ولكنها تحتاج إلى تحسين لأنها لم تكن قوية مثل جودة كاميرا هاتف Huawei P40 Pro و Oppo Find X2 Pro.
ومن خلال اختباراته أكد فريق DxOMark، أن هاتف OnePlus 8 Pro، يتميز بالأداء الجيد من حيث مستوى التعرض والألوان مما جعله يندرج ضمن الهواتف الذكية الخمسة الأفضل على مستوى تصوير الفيديو .