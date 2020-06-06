هاتف يحتل المرتبة الـ 10 في قائمة أفضل كاميرات الهواتف.. تعرف عليه.. فيديو

OnePlus 8 Pro ، والذى يضم الهاتف OnePlus 8 Pro كاميرات متقدمة مقارنة مع الجهاز السابق لشركة وان بلس المسمى OnePlus 7T Pro. اجرى فريق شركة DxOMark، اختبارا لكاميرا الهاتف، والذى يضم الهاتف OnePlus 8 Pro كاميرات متقدمة مقارنة مع الجهاز السابق لشركة وان بلس المسمى OnePlus 7T Pro.





DxOMark المتخصصة في اختبار كاميرات الهواتف الذكية، على تقييما بلغ 126 نقطة لاختبار الصور، و103 نقطة في اختبار الفيديو. ووفقا لما ذكره موقع "bgr"، حصلت كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro، في اختبارالمتخصصة في اختبار كاميرات الهواتف الذكية، على تقييما بلغ 126 نقطة لاختبار الصور، و103 نقطة في اختبار الفيديو.









ويحتل بذلك هاتف OnePlus 8 Pro، المرتبة العاشرة في قائمة أفضل كاميرات الهواتف الذكية وفقا لتقرير DxOMark، والذي تفوق على هاتف +Galaxy S20 من حيث اختبارات تصوير الفيديو ولكنه خسر في قسم الصور.





ويضم الهاتف الرائد OnePlus 8 Pro، كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية تضم مستشعر كبير بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب عن كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل توفر تقريبا بصريا قدره ×3.





ولكن الاختبارات أشارت أيضًا إلى بعض المشكلات المتعلقة بكاميرا هاتف OnePlus 8 Pro، من بينها النطاق الديناميكي في المشاهد الصعبة، فقد تمكن من تقديم أداء جيد نسبيا، ولكنها تحتاج إلى تحسين لأنها لم تكن قوية مثل جودة كاميرا هاتف Huawei P40 Pro و Oppo Find X2 Pro.





ومن خلال اختباراته أكد فريق DxOMark، أن هاتف OnePlus 8 Pro، يتميز بالأداء الجيد من حيث مستوى التعرض والألوان مما جعله يندرج ضمن الهواتف الذكية الخمسة الأفضل على مستوى تصوير الفيديو .