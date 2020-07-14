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تكنولوجيا

OnePlus تدخل السباق..تكشف عن سماعتها اللاسلكية TWS buds

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:11 ص
OnePlus تدخل السباق
OnePlus تدخل السباق و تكشف عن سماعتها اللاسلكية TWS buds
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كريم جمال
كشفت علامة OnePlus الصينية عن أولى سماعتها اللاسلكية لتدخل سباق المنافسة مع علامات صينية أخرى مثل هواوى و شاومي، لعدما نشرت تغريدة على تويتر تكشف عن ميعاد طرح سماعتها بالأسواق.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، سيتم إطلاق سماعة TWS buds فى نفس اليوم الموافق 21 يوليو الجارى مع هاتف OnePlus Nord، المنتظر طرحه بشدة.

وتعد سماعة TWS buds هى الأولى فى تاريخ العلامة الصينية، والتى تأتى فى لونين فقط هما الأبيض و الأسود، كما سيحصل عليها مجاناص أولى 10 أشخاص سيقوموا بشراء هاتف OnePlus Nord.

جدير بالذكر أن هاتف OnePlus Nord سيأتى بشاشة بقياس 6.44 بوصة ، من نوع AMOLED ، وبمعدل سرعة تحديث 90 هرتز، وبمستشعر للبصمة تحت الشاشة، وبنظام تشغيل أندرويد 10 . 

ويدعم هاتف OnePlus Nord تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G، وسيحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 765G SoC، للفئة المتوسطة، وبطارية 4 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بـ 30 واط.

أما كاميرات هاتف OnePlus Nord ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وعدسة مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، أما بالنسبة لكاميرات السيلفى ستكون الأولى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل. 

ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتف OnePlus Nord حوالى 299 دولارا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 4830 جنيها مصريا، كما سيصدر الهاتف بلون أزرق مائل للأخضر.  
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