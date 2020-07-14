OnePlus تدخل السباق..تكشف عن سماعتها اللاسلكية TWS buds

كشفت علامة OnePlus الصينية عن أولى سماعتها اللاسلكية لتدخل سباق المنافسة مع علامات صينية أخرى مثل هواوى و شاومي، لعدما نشرت تغريدة على تويتر تكشف عن ميعاد طرح سماعتها بالأسواق.
وبحسب جي إس إم آرينا التقني، سيتم إطلاق سماعة TWS buds فى نفس اليوم الموافق 21 يوليو الجارى مع هاتف OnePlus Nord، المنتظر طرحه بشدة.
وتعد سماعة TWS buds هى الأولى فى تاريخ العلامة الصينية، والتى تأتى فى لونين فقط هما الأبيض و الأسود، كما سيحصل عليها مجاناص أولى 10 أشخاص سيقوموا بشراء هاتف OnePlus Nord.
جدير بالذكر أن هاتف OnePlus Nord سيأتى بشاشة بقياس 6.44 بوصة ، من نوع AMOLED ، وبمعدل سرعة تحديث 90 هرتز، وبمستشعر للبصمة تحت الشاشة، وبنظام تشغيل أندرويد 10 .