بسبب الـ 5G.. آبل تصمم بطاريات أرخص لسلسلة iPhone 12

نشر المحلل التقني Ming-Chi Kuo، أحدث تقرير عن سلسلة هواتف آيفون القادمة iPhone 12 و سماعات AirPods اللاسلكية، حيث تخطط شركة آبل لخفض تكاليف تصنيع سلسلة هواتفها الذكية القادمة، لتعويض تكاليف إضافة شبكات الجيل الخامس 5G.





iPhone 12 ، حيث أن تكلفة إضافة تقنية Sub-6 إلى هواتف آيفون تصل إلى 85 دولار أمريكي، في حين أن تصل تكلفة إضافة الموجة الملميترية mmWave إلى 135 دولار أمريكي. ووفقا لما ذكره موقع "myfixguide"، سيؤدي إضافة الدعم لتقنية الجيل الخامس 5G إلى زيادة تكلفة أجهزة، حيث أن تكلفة إضافة تقنية Sub-6 إلى هواتف آيفون تصل إلى 85 دولار أمريكي، في حين أن تصل تكلفة إضافة الموجة الملميترية mmWave إلى 135 دولار أمريكي.





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ومن أجل تقليل التأثير السلبي لشبكات الجيل الخامس عالية التكلفة على أرباح أجهزة آبل، ستمارس عملاق التكنولوجيا الأمريكية ضغطا أكبر على الشركات المصنعة للمكونات وتقليل مواصفات المكونات كمحاولة لخفض تكلفة هواتفها القادمة، وإلى جانب ذلك، ستستخدم تصاميم أبسط على مستوى البطارية في سلسلة هواتف iPhone 12 ، لتقليل التكاليف الإضافية.





ومن بين مكونات هاتف آيفون، انخفضت مواصفات بطارية بشكل ملحوظ مؤخرا، حيث سيتم تقليل عدد الطبقات إلى جانب مساحتها، مما سيؤدي إلى خفض التكلفة بنحو 40 إلى 50% من سعر هواتف آيفون 11، ووفقا للتقرير ستتخلى شركة آبل عن تصميم البطاريات الصلبة وستتوجه إلى البطاريات اللينة في هواتف iPhone 12 المنتظرة.





وأشارت بعض التقارير السابقة، إلى أن هواتف iPhone 12 القادمة والتى ستصدرها آبل في شهر أكتوبر القادم، ستكون أصغر في الحجم من هاتف iPhone SE الصادر حديثا، في حين أن الشاشة ستكون أكبر حجما، وستضم هواتف iPhone 12 القادمة عبارة عن 4 هواتف وليست 3 مثل هواتف iPhone 11. وهى iPhone 12 و iPhone 12 Max و 12 Pro iPhone و 12 Pro Max iPhone.