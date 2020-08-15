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تكنولوجيا

ستجعل حياتك أسهل.. 5 ميزات في هواتف آيفون لا يعلمها الكثيرون

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:58 م
5 ميزات في هواتف
5 ميزات في هواتف آيفون لا يعلمها الكثيرون
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ندى على
لا شك أننا نقوم باستخدام الهاتف الذكى معظم ساعات اليوم، سواء في التصفح على الإنترنت أو القيام ببعض المهام الأخرى سواء المرتبطة بالعمل أو الدراسة أو التواصل مع الآخرين. 

وهناك العديد من الميزات التى لا يعرفها أغلب المستخدمون في هواتف آيفون، والتى تسهل عليهم إجراء العديد من المهام، عند معرفتها والقيام بها، وذكر موقع  Business Insider أفضل 5 ميزات في هواتف آيفون لا يعلمها الكثيرون. 


1- تسجيل الشاشة  أو Screen recording 
وتتيح ميزة تسجيل الشاشة تسجيل كل ما يحدث في شاشة آيفون، وإرسالها للأصدقاء ، بالإضافة إلى أنه يمكن تسجيل الشاشة والأصوات، وعند تفعيلها من خلال مركز التحكم يمكن القيام بحفظ مقاطع الألعاب أو تسجيل الفيديوهات وإرسالها. 

2- حفظ بياناتك على Siri 
ومن خلال Siri المساعد الصوتى يمكنك حفظ كل بياناتك وكلمات السر الخاصة بك، واستخدام سيرى للقيام بمساعدتك في فتح كل التطبيقات الى لها كلمة سر، بدون الدخول وكتابة كلمات السر، وكذلك كل البيانات الخاصة بك. 

3- إنشاء اهتزازات مخصصة
ويمكنك إنشاء تنبيهات مخصصة لـ مكالماتك ونصوصك التي يمكن تخصيصها لجهات الاتصال الخاصة بك، يمكن أن تساعدك في معرفة من يحاول الوصول إليك بالضبط دون النظر إلى هاتفك. 

4- تنظيم الاشعارات 
إذا كنت تريد تنظيم إشعاراتك ، فحدد الإشعارات على شاشة الإعدادات الرئيسية، حيث سيتم تجميع الإشعارات حسب التطبيق ، ولكن يمكنك تغيير هذا الأمر مع كل تطبيق، حيث يمكن اختيار إظهار جميع الرسائل بشكل فردي. 

5- إنشاء تنبيهات وإنذارات مخصصة 
ويمكن إنشاء تنبيهات للأشياء والمواعيد المهمة التى تريد أن تتذكرها، حيث يمكنك الانتقال إلى دفتر العناوين الخاص بك وكذلك جهة  ثم اضغط فوق تعديل، وقم بتحديد النغمة التي تريد تعيينها. 


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