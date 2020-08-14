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تكنولوجيا

بعد قرار ترامب بحظره.. 95 % من الصينيين مستعدون للتخلى عن آيفون في مقابل وى شات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:08 ص
95 % من الصينيين
95 % من الصينيين مستعدون للتخلى عن آيفون في مقابل وى شات
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ندى على
وقعت إدارة الرئيس ترامب، منذ أيام، أمرًا تنفيذيًا بحظر شركات مثل ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك وكذلك شركة  Tencent الصينيتين، بالقيام بأعمال تجارية مع الشركات الأمريكية في محاولة لحظر التطبيقات الصينية بزعم أنها تشكل خطرًا على بيانات المستخدمين الأمريكيين.

وبحسب موقع PhoneArena التقنى فإنه يترتب على هذا القرار عند تنفيذه في شهر سبتمبر المقبل؛ إزالة تطبيقات مثل تطبيق المراسلة WeChat وى شات من على هواتف آيفون أو أندرويد في الصين، والذى يستخدمه أكثر من مليار شخص في الصين. 


وفي دراسة تم إجرائها على موقع Weibo الصينى، شملت حوالى 1.2 مليون شخص، طلب منهم الاختيار بين تطبيق المراسلة WeChat وى شات أو هاتف آيفون iPhone، وجاءت النتيجة أن 95 % ممن شملهم الاستفتاء مساعدون عن التخلى عن هواتفهم الآيفون في مقابل تطبيق وى شات.

وتعتبر الصين أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث أنه حسب آخر إحصاء في شهر يونيو الماضى، فإن 20٪ من مالكي الهواتف الذكية في الصين يستخدمون هواتف آيفون، وساهمت الصين بنسبة 17٪ من إجمالي إيرادات شركة آبل بما يعادل 43.7 مليار دولار. 

وفقا لعدد من المحللين فإن تطبيق  WeChat وى شات من أكثر التطبيقات استخداما في الصين، وهو الأمر الذى سيؤثر على مبيعات شركة آبل في الصين، ليفقدها حوالى 30 % من إيرادتها، حيث يتم استخدام التطبيق كمتصفح ، وتطبيق بريد إلكتروني ، وتطبيق للتسوق عبر الإنترنت والدفع عبر الهاتف المحمول. 

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