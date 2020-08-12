بعد تهديد ترامب بحظره.. الحكومة الفرنسية تحقق مع تيك توك

قالت هيئة مراقبة خصوصية البيانات الفرنسية CNIL إنها تجري تحقيقات أولية بشأن تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك بعد أن تلقت شكاوى لانتهاك التطبيق خصوصية المستخدمين.





وبحسب وكالة رويترز فإن الهيئة الفرنسية قد تلقت شكاوى بسبب انتهاك تطبيق تيك توك لبيانات المستخدمين في شهر مايو الماضى، كما أنها تواصل التحقيق بالتعاون مع سلطات الاتحاد الأوروبى.









وصرحت الهيئة بأن التحقيقات تتعلق بمستوى المعلومات المقدمة لمستخدمي TikTok تيك توك وكيف يمكنهم ممارسة حقوقهم بالإضافة إلى نوعية تدفق البيانات الخارجة من الاتحاد الأوروبي والتدابير المتخذة لحماية القاصرين.





وعلق تطبيق TikTok تيك توك على قرار الهيئة بالتحقيق بأن حماية خصوصية مستخدمي تيك توك وسلامتهم هي أولويتنا القصوى، ونحن على علم بالتحقيق الذي أجرته CNIL ونتعاون معهم بشكل كامل.





وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد وافق على السماح لشركة مايكروسوفت على التفاوض مرة أخرى، لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، في غضون 45 يوما قبل اتخاذ أى اجراءات من شأنها حظر التطبيق في البلاد.



