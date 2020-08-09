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تكنولوجيا

رغم تهديد ترامب بحظره .. 83% من الأمريكيين يفضلون تيك توك ولا يريدون بدائل

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:53 ص
رغم تهديد ترامب بحظره
رغم تهديد ترامب بحظره .. 83% من الأمريكيين يفضلون تيك توك
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ندى على
كشفت دراسة أجرتها شركة TruePublic أن 83% من جيل الألفية من المراهقين، وأوئل مرحلة الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية، يفضلون استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة  TikTok تيك توك، ولا يريدون تطبيقات بديلة له. 

وبحسب موقع CNET التقنى فإن الدراسة تثبت أن غالبية المستخدمين  لا يرغبون أيضًا في التحول إلى تطبيقات مثل  Triller و Byte، ولا حتى ميزة Reels التى أطلقها تطبيق Instagram  انستجرام، منذ أيام والتى تنافس تيك توك TikTok بشكل أساسى. 


وشملت الدراسة 10 آلاف شخص، من مستخدمى تطبيق TikTok تيك توك ، والذين تتراوح الفئات العمرية لهم مابين المراهقة والشباب، وهم لفئة الرئيسية التى تشكل جمهور تيك توك في العالم. 

وقام الرئيس الأمريكى ترامب بتوسيع الضغط بشكل أكبر على شركة  ByteDance الصينية المالكة لتطبيق TikTok  تيك توك، بمنحه شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات مهلة 45 يوما تنتهى في 15 سبتمبر القادم، لشراء التطبيق ليصبح ملكية أمريكية، وذلك بعد التهديد بحظره في الولايات المتحدة . 

ووصف مؤسس شركة Microsoft  مايكروسوفت، وثانى أغنى شخص في العالم، بيل جيتس، صفقة مايكروسوفت المحتملة لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة  TikTok تيك توك، بالتفاحة المسمومة. 

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