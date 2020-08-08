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تكنولوجيا

بيل جيتس يصف صفقة مايكروسوفت المحتملة لشراء تطبيق تيك توك بالتفاحة المسمومة

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:00 م
جيتس يصف صفقة مايكروسوفتوتيك
جيتس يصف صفقة مايكروسوفتوتيك توك بالتفاحة المسمومة
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ندى على
وصف مؤسس شركة Microsoft  مايكروسوفت، وثانى أغنى شخص في العالم، بيل جيتس، صفقة مايكروسوفت المحتملة لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة  TikTok تيك توك، بالتفاحة المسمومة. 

وبحسب موقع The Verge فإن جيتس قال:  "إن الاستحواذ على تطبيق TikTok تيك توك ليس سهلا أو بسيطا؛ ولا أحد يعرف ما الذى من الممكن أن يحدث بشأن الصفقة، ولكن الصفقة تبدو لى كالتفاحة المسمومة". 


وفي مقابلة مع مجلة  WIRED الأمريكية ذكر جيتس مخاوفة بشأن الصفقة، ووصف دخول شركة مايكروسوفت للمنافسة في وسائل التواصل الاجتماعى بشكل أكبر بأنها ليس لعبة سهلة . 

وأضاف جيتس أن شركة فيسبوك  لديها بالفعل منافسة قوية بالفعل مع تطبيق تيك توك، وهذا أمر جيد، فيما وصف قرار ترامب لحظر تيك توك والقضاء عليه لكونه المنافس الوحيد ، بالأمر الغريب للغاية.  

يأتى تصريح جيتس في الوقت الذى هدد فيه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حظر تطبيق TikTok  تيك توك، في الولايات المتحدة بسبب تهديده لخصوصية المستخدمين. 

ووافق ترامب على السماح لشركة مايكروسوفت على التفاوض مرة أخرى، لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة  TikTok تيك توك، في غضون 45 يوما قبل اتخاذ أى اجراءات من شأنها حظر التطبيق في البلاد.

وتطمح شركة مايكروسوفت Microsoft ، التي تمتلك تطبيق  LinkedIn  لينكد إن الشهير للتوظيف، عند شرائها تطبيق تيك توك  الحصول على حضور أكبر بكثير في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تقييم سعر التطبيق بين 15 مليار دولار و 30 مليار دولار أمريكى.
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