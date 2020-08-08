بيل جيتس يصف صفقة مايكروسوفت المحتملة لشراء تطبيق تيك توك بالتفاحة المسمومة

وصف مؤسس شركة Microsoft مايكروسوفت، وثانى أغنى شخص في العالم، بيل جيتس، صفقة مايكروسوفت المحتملة لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، بالتفاحة المسمومة.





وبحسب موقع The Verge فإن جيتس قال: "إن الاستحواذ على تطبيق TikTok تيك توك ليس سهلا أو بسيطا؛ ولا أحد يعرف ما الذى من الممكن أن يحدث بشأن الصفقة، ولكن الصفقة تبدو لى كالتفاحة المسمومة".









وفي مقابلة مع مجلة WIRED الأمريكية ذكر جيتس مخاوفة بشأن الصفقة، ووصف دخول شركة مايكروسوفت للمنافسة في وسائل التواصل الاجتماعى بشكل أكبر بأنها ليس لعبة سهلة .





وأضاف جيتس أن شركة فيسبوك لديها بالفعل منافسة قوية بالفعل مع تطبيق تيك توك ، وهذا أمر جيد، فيما وصف قرار ترامب لحظر تيك توك والقضاء عليه لكونه المنافس الوحيد ، بالأمر الغريب للغاية.





يأتى تصريح جيتس في الوقت الذى هدد فيه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حظر تطبيق TikTok تيك توك، في الولايات المتحدة بسبب تهديده لخصوصية المستخدمين.





ووافق ترامب على السماح لشركة مايكروسوفت على التفاوض مرة أخرى، لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، في غضون 45 يوما قبل اتخاذ أى اجراءات من شأنها حظر التطبيق في البلاد.



