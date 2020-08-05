سناب شات يطلق ميزة يفضلها المستخدمون ويقلد تيك توك

أعلن تطبيق Snapchat سناب شات أنه سيقوم بإضافة ميزة جديدة ورائعة لمستخدميه قريبا، وهى ميزة ستسمح للمستخدمين بإضافة مقاطع الموسيقى التى يفضلونها في Snaps الخاصة بهم.





وبحسب مجلة فوربس فإن تطبيق Snapchat سناب شات يعمل مع كبار شركات الموسيقى في العالم لطرح الميزة الجديدة، مثل شركات Warner Music Group و Warner Chappell و Universal Music Publishing Group و NMPA publisher members و Merlin .









وتتيح هذه الشركات للمستخدمين اختيار الأغانى من كتالوج الموسيقى لإضافتها إلى مشاركاتهم، وستظهر الميزة لأول مرة الأسبوع القادم، في نيوزيلندا وأستراليا قبل إصدارها على نطاق أوسع بعد ذلك في كل دول العالم.





ويمكن للمستخدمين إضافة الموسيقى إما قبل أو بعد التقاط صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم ، ويمكن للمستخدمين الآخرين الذين يشاهدون Snaps التمرير لأعلى لعرض معلومات حول الأغنية والاستماع إليها.





ويتهم تطبيق تيك توك تطبيق Snapchat سناب شات بالسرقة الأدبية لنسخ نفس الميزة منه، حيث أصدرت شركة ByteDance الصينية والمالكة لتيك توك بيانا تقول فيه إنها تواجه سرقة أدبية من فيسبوك بسبب ميزة Reels ، وكذلك من سناب شات بعد إعلانه إضافة الموسيقى.



