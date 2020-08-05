AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سناب شات يطلق ميزة يفضلها المستخدمون ويقلد تيك توك

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:13 ص
سناب شات يطلق ميزة
سناب شات يطلق ميزة يفضلها المستخدمون ويقلد تيك توك
Advertisements
ندى على
أعلن تطبيق Snapchat سناب شات أنه سيقوم بإضافة ميزة جديدة ورائعة لمستخدميه قريبا، وهى ميزة ستسمح للمستخدمين بإضافة مقاطع الموسيقى التى يفضلونها في Snaps الخاصة بهم. 

وبحسب مجلة فوربس فإن تطبيق Snapchat سناب شات يعمل مع كبار شركات الموسيقى في العالم لطرح الميزة الجديدة، مثل شركات  Warner Music Group و Warner Chappell و Universal Music Publishing Group و NMPA publisher members و Merlin . 


وتتيح هذه الشركات للمستخدمين اختيار الأغانى من كتالوج الموسيقى لإضافتها إلى مشاركاتهم، وستظهر الميزة لأول مرة الأسبوع القادم، في نيوزيلندا وأستراليا قبل إصدارها على نطاق أوسع بعد ذلك في كل دول العالم. 

ويمكن للمستخدمين إضافة الموسيقى إما قبل أو بعد التقاط صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم ، ويمكن للمستخدمين الآخرين الذين يشاهدون Snaps التمرير لأعلى لعرض معلومات حول الأغنية والاستماع إليها. 

ويتهم تطبيق تيك توك تطبيق Snapchat سناب شات بالسرقة الأدبية لنسخ نفس الميزة منه، حيث أصدرت شركة ByteDance الصينية والمالكة لتيك توك بيانا تقول فيه إنها تواجه سرقة أدبية من فيسبوك بسبب ميزة Reels ، وكذلك من سناب شات بعد إعلانه إضافة الموسيقى. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Snapchat سناب شات يطلق ميزات و فلاتر جديدة.. فيديو وصور

YouTube تطلق خدمتي YouTube Music وYouTube Premium في مصر

خدمات مدفوعة الأجر.. منهج يوتيوب في أحدث تطبيقاته بمصر

يوتيوب يختبر ميزة جديدة تنافس TikTok.. تعرف عليها

أفضل تطبيقات منافسة لـ تيك توك في 2020.. فيديو

سناب شات يتحدى تيك توك بهذه الميزة.. فيديو

ترشيحاتنا

انفجار بيروت.. نداء عاجل من رئيس وزراء لبنان للدول الشقيقة

سنقاضيه.. نجل توفيق الدقن: الشخص المرافق لـ سوسن بدر بالصورة ليس حفيد الفنان الراحل

مجدي عبد الغني: عرض أمريكي مغرٍ جدا لاحتراف شيكابالا وحسام عاشور

نزيف وإصابات زوجة رامي عياش إثر انفجار بيروت.. فيديو

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

طارق شوقي: التنسيق اختراع مصري ولم نره في أي دولة أخرى ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور