تنافس تيك توك.. كيفية استخدام ميزة انستجرام الجديدة Reels

أصدرت منصة مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram ، خدمة جديدة يطلق عليها اسم ريلز Reels، والتي تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة الحجم وتعديلها ونشرها بطريقة لا تختلف عن منافستها TikTok





ووفقا لما ذكره موقع "express" البريطاني، تسمح ميزة ريلز Reels ، لمستخدمي تطبيق إنستجرام إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية، ويمكن زيادته بتأثيرات خاصة وفلاتر وصوت منفصل.









وعلى الرغم من أن ميزة ريلز Reels، تشبه للوهلة الأولى تشبه خاصية القصص بموقع إنستجرام Instagram، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية والأسباب التي تجعل المستخدمين يفضلون أحدهم على الآخر، حيث توفر ميزة ريلز يوفر مجموعة متنوعة من أدوات التحرير التي تتيح استخدام تأثيرات الواقع المعزز AR ، بالإضافة إلى إمكانية تسريع أو إبطاء كل من الصوت والفيديو.





- كيفية استخدام ميزة ريلز Reels على موقع إنستجرام:





1. لإنشاء مقطع فيديو قصير على Reels، افتح كاميرا تطبيق إنستجرام، ومرر بين الخيارات بالأسفل للوصول إلى ريلز.





2. اضغط مع الاستمرار على زر الالتقاط لبدء التسجيل.





3. حرر زر التسجيل لإيقاف التسجيل مؤقتا أو لإستئنافه.





4. عند الانتهاء من التسجيل اضغط على السهم في الأسفل للنشر أو مشاركة الفيديو القصير الذي قمت بإعداده.