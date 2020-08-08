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تكنولوجيا

تنافس تيك توك.. كيفية استخدام ميزة انستجرام الجديدة Reels

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:03 ص
إنستجرام
إنستجرام
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شيماء عبد المنعم
أصدرت منصة مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram، خدمة جديدة يطلق عليها اسم ريلز Reels، والتي تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة الحجم وتعديلها ونشرها بطريقة لا تختلف عن منافستها TikTok.

ووفقا لما ذكره موقع "express" البريطاني، تسمح ميزة ريلز Reels، لمستخدمي تطبيق إنستجرام إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية، ويمكن زيادته بتأثيرات خاصة وفلاتر وصوت منفصل.


وعلى الرغم من أن ميزة ريلز Reels، تشبه للوهلة الأولى تشبه خاصية القصص بموقع إنستجرام Instagram، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية والأسباب التي تجعل المستخدمين يفضلون أحدهم على الآخر، حيث توفر ميزة ريلز يوفر مجموعة متنوعة من أدوات التحرير التي تتيح استخدام تأثيرات الواقع المعزز AR ، بالإضافة إلى إمكانية تسريع أو إبطاء كل من الصوت والفيديو.
Instagram Reels: Clips last up to 15 seconds and can augmented with special effects, filters and separate audio

- كيفية استخدام ميزة ريلز Reels على موقع إنستجرام:

1. لإنشاء مقطع فيديو قصير على Reels، افتح كاميرا تطبيق إنستجرام، ومرر بين الخيارات بالأسفل للوصول إلى ريلز.

2. اضغط مع الاستمرار على زر الالتقاط لبدء التسجيل.

3. حرر زر التسجيل لإيقاف التسجيل مؤقتا أو لإستئنافه.

4. عند الانتهاء من التسجيل اضغط على السهم في الأسفل للنشر أو مشاركة الفيديو القصير الذي قمت بإعداده.
Instagram Reels: At first glance Reels resemble Instagram Stories
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