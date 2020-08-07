AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد التهديد بحظره.. تيك توك يطلق أول تطبيق بث تليفزيونى في أمريكا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:06 ص
تيك توك يطلق أول
تيك توك يطلق أول تطبيق بث تليفزيونى في الولايات المتحدة
Advertisements
ندى على
أطلق تطبيق الفيديوهات القصيرة الصينى، TikTok ، تيك توك، أول بث تليفزيونى لعرض وتنسيق فيديوهاته الموجودة على التطبيق الموجود على الهواتف الذكية، وذلك على خدمة البث Amazon Fire TV ، والذى سيتم عرضه أولا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع The Verge فإن التطبيق يسمى More on TikTok، وتهدف شركة ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك، لاختبار كيفية عمل التطبيق على شاشات التليفزيون، وذلك بدون أى كلمة سر للتطبيق، أو حتى حساب للدخول عليه. 


وقال المتحدث الرسمى باسم شركة أمازون، Delaney Simmons، إن التطبيق سيشمل مقابلات مع ناشئى المحتوى، الذين يقومون بعرض فيديوهات في خلال دقيقة واحدة، مثل الفيدوهات الموجودة على التطبيق. 

وسيشمل تطبيق More on TikTok التليفزيونى قسمسن مختلفين، الأول باسم In the Studio والذى سيكون مختص بإجراء اللقاءات والمقابلات مع ناشئى المحتوى والفيدوهات التى سيقومن بعرضها، والقسم الثانى This is TikTok الذى يركز على الحياة الشخصية لنجوم وصانعى محتوى تيك توك. 

وفقا لأمازون، فإن التطبيق خلال أيام قليلة جدا شهد استخداما كبير للغاية، مثل تطبيق فيسبوك التليفزيونى Facebook Watch ، ويواجه تيك توك أزمة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب تصريح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بنيته حظر التطبيق في  الولايات المتحدة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجب حذف تيك توك.. إليك ما يقوله الخبراء عن التطبيق الذي يريد ترامب حظره

لحظر تطبيق تيك توك.. الحملة الانتخابية الرئاسية لترامب تطلق إعلانات تحريضية على فيسبوك

بعد دعوات لحظره فى الولايات المتحدة تيك توك يلجأ إلى حيلة جديدة

بحجة التجسس.. ترامب يخطط لحجب تطبيق تيك توك

قبل حظره.. مايكروسوفت تخطط لشراء تطبيق مشاركة الفيديو الشهير

رويترز: الشركة الصينية مالكة تيك توك تعرض التنازل عن حصتها لصالح أمريكا

ترشيحاتنا

اندلاع حريق ضخم في لندن.. فيديو

بفستان مبهج.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الليرة التركية تنهار.. تراجع عملة أردوغان 22% خلال العام الجاري فقط

أغرب طرق الهجرة.. سودانيون يتشبثون أسفل سيارة من فرنسا إلى بريطانيا.. صور

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-8-2020

اشتري آيفون 7 بلس 128 جيجابايت بـ4000 جنيه فقط..عرض مغري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس غريبة.. المهر قطعان ماشية وفستان الزفاف من جلد الماعز فى أفريقيا.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الري: إزالة أكثر من ربع مليون مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية في 5 سنوات