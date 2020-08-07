بعد التهديد بحظره.. تيك توك يطلق أول تطبيق بث تليفزيونى في أمريكا

أطلق تطبيق الفيديوهات القصيرة الصينى، TikTok ، تيك توك، أول بث تليفزيونى لعرض وتنسيق فيديوهاته الموجودة على التطبيق الموجود على الهواتف الذكية، وذلك على خدمة البث Amazon Fire TV ، والذى سيتم عرضه أولا في الولايات المتحدة الأمريكية.





وبحسب موقع The Verge فإن التطبيق يسمى More on TikTok ، وتهدف شركة ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك، لاختبار كيفية عمل التطبيق على شاشات التليفزيون، وذلك بدون أى كلمة سر للتطبيق، أو حتى حساب للدخول عليه.





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وقال المتحدث الرسمى باسم شركة أمازون، Delaney Simmons، إن التطبيق سيشمل مقابلات مع ناشئى المحتوى، الذين يقومون بعرض فيديوهات في خلال دقيقة واحدة، مثل الفيدوهات الموجودة على التطبيق.





وسيشمل تطبيق More on TikTok التليفزيونى قسمسن مختلفين، الأول باسم In the Studio والذى سيكون مختص بإجراء اللقاءات والمقابلات مع ناشئى المحتوى والفيدوهات التى سيقومن بعرضها، والقسم الثانى This is TikTok الذى يركز على الحياة الشخصية لنجوم وصانعى محتوى تيك توك.





وفقا لأمازون، فإن التطبيق خلال أيام قليلة جدا شهد استخداما كبير للغاية، مثل تطبيق فيسبوك التليفزيونى Facebook Watch ، ويواجه تيك توك أزمة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب تصريح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بنيته حظر التطبيق في الولايات المتحدة.



