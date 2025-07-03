إيفاد أعضاء هيئة تدريس بجامعة الأزهر للصين ضمن برنامج التبادل الثقافي والعلمي.. صور

وافقت جامعة الأزهر على سفر وفد أكاديمي مكون عدد (8) من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الزراعة بنين وبنات بالقاهرة؛ لحضور برنامج المدرسة الصيفية بجامعة وسط الصين الزراعية (هواجونج)؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح صديق أن سفر وفد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الزراعة بالقاهرة كان نتاج ثمرة توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة الأزهر وجامعة وسط الصين الزراعية، التي تم توقيعها في مدينة ووهان شهر مايو الماضي 2025م بحضوره، والدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة، والدكتور محمد فاروق، منسق العلاقات الصينية بالجامعة منسق الاتفاقية، والدكتور محمد عزت، عضو مركز التميز الدولي بالجامعة.

وبيَّن صديق أن وفد جامعة الأزهر سوف يشارك في فعاليات البرنامج الصيفي خلال شهر يوليو الجاري حيث سيتيح لهم فرصة الاطلاع على أحدث التطورات في المجالات الزراعية وتبادل الخبرات مع نظرائهم الصينيين والتطبيق الفعلي لمذكرة التفاهم، والتدريب على أحدث التقنيات في مجالات الزراعة.

ويتكون أعضاء الوفد من:

1. د. أحمد محمد صباح صدقي.

2. د. عبد الرحمن أحمد عطيتو محمد.

3. د. عبد المنعم عبد المطلب عبد المنعم هواش.

4. د. أسماء أحمد الشحات تهامي.

5. د. شريفة فتح الله محمد داود.

6. د. أيمان عبد المنعم محمد عبد المنعم.

7. أبو المجد محمد سلمان أبو المجد.

8. إسلام منير أحمد محمد عوض.

يذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما يشهده قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة من نهضة وتقدم غير مسبوق في إطار استراتيجية جامعة الأزهر لتعزيز مكانتها الدولية وبناء جسور التعاون مع أبرز المؤسسات التعليمية حول العالم، بما يسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ويخدم رؤية مصر 2030م.