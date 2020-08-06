فيسبوك توجه ضربة قاضية لـ تيك توك في أكثر من 50 دولة

أطلقت شركة فيسبوك ، خدمتها الجديدة لمنافسة تطبيق تيك توك TikTok الشهير، عالميًا، حيث سيتمكن مستخدمو موقع إنستجرام من مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة ريلز Reels، بدءا من اليوم في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة.





ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، يعني التوسع أن خدمة ريلز Reels، ستكون متاحة الآن في الأسواق الدولية الرئيسية بعد أن أطلقتها فيسبوك لأول مرة في البرازيل منذ عامين تقريبا، مثل الهند وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا وإسبانيا والمكسيك والأرجنتين والعديد من الأسواق الأخرى.









ويأتي الإطلاق في توقيت صعب بالنسبة لمستقبل تطبيق تيك توك، في الولايات المتحدة، حيث تدرس إدارة ترامب إما قرار حظر التطبيق المملوك للصين بالكامل أو إجباره على بيع عملياته في الولايات المتحدة.





وفيما أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تجري محادثات للاستحواذ على تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة المملوك لشركة ByteDance الصينية، حيث وافقت الأخيرة على بيع أجزاء من TikTok، تحت ضغط من إدارة ترامب الذي هدد بحظر الخدمة بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.





وفي أواخر عام 2018 ، أطلقت شركة فيسبوك خدمة جديدة مستوحاة من TikTok تسمى لاسو Lasso، والذي لم يحقق نجاحا كبيرا بالرغم من أنه تطبيقا مستقلا،





ويمكن لمستخدمي خدمة ريلز الجديدة تسجيل مقاطع فيديو رأسية قصيرة باستخدام الهاتف الذكي على غرار تيك توك، ولإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة باستخدام خدمة ريلز علي إنستجرام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:





1. افتح الكاميرا داخل تطبيق إنستجرام، ومرر الشريط السفلي للعثور على ريلز Reels.





2. سترى أدوات التعديل على الجانب الأيسر من الشاشة، استخدم زر التسجيل لإنشاء مقطع أو سلسلة من المقاطع (ستجد شريط تقدم أعلى الشاشة لإظهار مقدار الـ 15 التي استخدمتها).





3. عند الانتهاء من التسجيل اضغط على السهم في الأسفل للنشر أو مشاركة الفيديو القصير الذي قمت بإعداده.