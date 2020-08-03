البيع أو الحظر.. ترامب يمنح مايكروسوفت 45 يوما للانتهاء من شراء تيك توك

كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وافق على السماح لشركة مايكروسوفت على التفاوض مرة أخرى، لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، في غضون 45 يوما قبل اتخاذ أى اجراءات من شأنها حظر التطبيق في البلاد.





وبحسب وكالة رويترز فإن هذه الخطوة من شانها أن تؤجج العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد تصريح الرئيس ترامب وتهديده بحظر التطبيق في البلاد بسبب خطورته اونتهاكه خصوصية المستخدمين.









ومنح ترامب شركة مايكروسوفت فرصة أخرى للتفاوض لشراء تطبيق تيك توك بحلول 15 سبتمبر القادم، بعدما خرجت مايكروسوفت من الصفقة بسبب رفض الرئيس ترامب وتصريحه بحذر التطبيق قريبا.





ووضعت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، مهلة 45 يوما تنتهى في 15 سبتمبر القادم، لشركتى مايكروسوفت و ByteDance الصينية المالكة لتطبيق تيك توك للتفاوض على التطبيق.





وتحاول شركة مايكروسوفت ، التي تمتلك تطبيق LinkedIn لينكد إن الشهير للتوظيف، الحصول على فرصة حقيقية لشراء تيك توك، الذى يصل مستخدميه في الولايات المتحدة ل 100 مليون مستخدم ، وتعزيز فرصتها في مجال مواقع التواصل الاجتماعى.





وبعد أن تقييم سعر تطبيق تيك توك ما بين 15 مليار دولار و 30 مليار دولار أمريكى، واعتزام مايكروسوفت شراؤه رفض الرئيس ترامب الأمر، ولكن بعد اتصالات أجراها ساتيا نادالا، المدير التنفيذى لشركة مايكروسوفت، مع الرئيس الأمريكى، جعلته يتراجع ويمنح الشركة مهلة أخيرة.



