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تكنولوجيا

بعد دعوات لحظره فى الولايات المتحدة تيك توك يلجأ إلى حيلة جديدة

السبت 25/يوليه/2020 - 05:00 ص
بعد دعوات لحظره فى
بعد دعوات لحظره فى الولايات المتحدة تيك توك يلجأ إلى حيلة
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ندى على
في ظل الحملة الشرسة الموجودة ضد تطبيق الفيديوهات القصيرة الصينى TikTok تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن التطبيق قد لجأ إلى حيلة جديدة للتشجيع على عدم حظره، حيث أعلن التطبيق عن تخصيص صندوق بقيمة 200 مليون دولار لمنشئي المحتوى من المستخدمين الأمريكيين.

وبحسب موقع Digit التقنى فإن المديرة العامة لتطبيق تيك توك قالت: " إن الصندوق يساعد في دعم المبدعين الطموحين الذين يبحثون عن فرص لتعزيز سبل العيش وليصبح مصدرًا للدخل وفرصة للمبدعين وعائلاتهم من خلال محتواهم المبتكر". 


وأضافت أنه "لا ينطبق الصندوق إلا على منشئي المحتوى في الولايات المتحدة فقط ، حيث لن يتم تطبيق هذا الأمر في الصين، وكذلك من الممكن أن يتم تطبيق هذا الأمر في المستقبل في الهند، خصوصا بعد حظره هناك. 

وسيشمل التمويل منشئي المحتوى من المستخدمين الأمريكيين الذين يجب أن يبلغوا من العمر 18 عامًا حيث سيتعين على المستخدمين أيضًا امتلاك حساب عامل ينشر بانتظام وفقًا لتعليمات تيك توك

وكانت الحملة الانتخابية الرئاسية الخاصة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أطلقت إعلانات على موقعى فيسبوك وإنستجرام تحرض المستخدمين على حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة الصينى  TikTok تيك توك، وتشجيعهم على التوقيع على عريضة تحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

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