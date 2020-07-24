بعد تيك توك وWeibo.. الهند تعتزم حظر المزيد من التطبيقات الصينية

أفادت بعض التقارير بأن الحكومة الهندية تعتزم حظر المزيد من التطبيقات الصينية من العمل داخل حدود دولتها، ويأتي هذا التطور بعد عدة أيام من أصدار أمرا بحظر 59 تطبيقا صينيا، بما في ذلك تطبيق مشاركة الفيديو تيك توك TikTok ، بزعم أنها تضر بسيادة وسلامة دولة الهند ، وأمن الدولة والنظام العام.





ووفقا لما ذكره موقع "india"، كانت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية MEITY، أصدرت قرار بحظر 59 تطبيقا صينيا ، وألزماتهم بالالتزام ببعض القوانين الصارمة، والتي في حالة انتهاكها ستواجه عقوبات صارمة، ويأتي في خطوة هندية تستهدف الصين في الفضاء الإلكتروني منذ اندلاع الأزمة الحدودية بين البلدين هذا الشهر.









وأرسلت إلى الشركات الصينية المالكلة للتطبيقات المحظورة قائلة:" إن إتاحت التطبيقات بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنه أن ينتهك قانون تكنولوجيا المعلومات والقوانين الأخرى الخاصة بدولة الهند".





ومن بين التطبيقات التي أصدرت الحكومة الهندية قرار بحظرها، ووضعها على قائمة الحظر من بينها: Club Factory و SHAREit و Likee و Mi Video Call (Xiaomi) و Weibo و Baidu و BIGO LIVE .





وقال متحدث باسم الحكومة الهندية، في بيان لموقع "Hindustan Times":" إنه تمت إزالة Helo Lite و ShareIt Lite و Bigo Lite و VFY Lite بالفعل من متجرى جوجل بلاي play وآب ستور التابع لآبل"، وأشار إلى أن هذه التطبيقات هي الإصدارات الأخف من التطبيقات المحظورة بالفعل.





جدير بالذكر أن الهند تعد سوق الإنترنت الاستهلاكية الأسرع نموا في العالم، مع 19 مليار عملية تنزيل في عام 2019، وهذا يضع الهند كثاني أكبر سوق لتنزيلات التطبيقات، حيث وفقا لتقرير شركة تحليلات التطبيقات Sensor Tower، فأن تطبيق تيك توك تم تنزيله في الهند أكثر من 660 مليون عملية تنزيل، منذ إطلاقه في عام 2017.