احذر.. فيروس TikTok مزيف يخترق كل بياناتك على واتساب

انتابت حالة من القلق والحيرة العديد من مستخدمي تطبيق المراسلات الأشهر فى العالم واتساب ، خاصةً بعد وقوع عدد كبير من الضحايا عقب اختراق حسابات هواتفهم الذكية وسرقة كل بياناتهم من خلال فيروس مزيف فى صورة تطبيق TikTok.









وبحسب موقع gadgets التقني، بدأت القصة عندما دشنت عصابة هاكرز هندية نسخة مزيفة من تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير والأكثر تحميلًا العام الماضي تيك توك TikTok، تحمل اسم TikTok Pro على أنها ذات قدرات خارقة عكس النسخة العادية.









تيك توك TikTok على العديد من جروبات واتساب ، والتى تظهر لك نفس خصائص تطبيق تيك توك العادى، إلا أنه فور تحميل التطبيق يصبح هاتفك بالكامل أسيرًا بين يدي المخترقين بكل ما يمتلكه من بيانات، ومن ثم تبدأ عملية المساومة مقابل دفع المال. وتم نشر روابط تحميل النسخة المزيفة من تطبيق









وما ساعد الهاكزر أكثر فى الأمر، هو حظر جوجل لأكثر من 59 تطبيقًا صينيًا في الهند من بينها TikTok، وهنا كان الفخ المحكم لجذب ملايين الضحايا من أجل كسب الموال منهم بصورة فى غاية السوء والانحطاط.









وطالب أفراد الشرطة بولاية Maharashtra الهندية بعدم تحميل أى تطبيقات أندرويد بصورة ملفات APK، وتحميل النسخ الرسمبة منها فقط عبر متجر جوجل بلاى الرسمي لتفادى السقوط فى قبضة الهاكرز، وبالتالى تعرض بياناتك وحساباتك البنكية للسرقة، والتوقف أيضًا عن مشاركة لينكات تحميل التطبيقات بين الأشخاص دون التأكد منها.