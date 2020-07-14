AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

احذر.. فيروس TikTok مزيف يخترق كل بياناتك على واتساب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:01 ص
احذر..فيروس TikTok
احذر..فيروس TikTok مزيف يخترق كل بياناتك على واتسآب
Advertisements
كريم جمال
انتابت حالة من القلق والحيرة العديد من مستخدمي تطبيق المراسلات الأشهر فى العالم واتساب، خاصةً بعد وقوع عدد كبير من الضحايا عقب اختراق حسابات هواتفهم الذكية وسرقة كل بياناتهم من خلال فيروس مزيف فى صورة تطبيق TikTok.


وبحسب موقع gadgets التقني، بدأت القصة عندما دشنت عصابة هاكرز هندية نسخة مزيفة من تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير والأكثر تحميلًا العام الماضي تيك توك TikTok، تحمل اسم TikTok Pro على أنها ذات قدرات خارقة عكس النسخة العادية.


وتم نشر روابط تحميل النسخة المزيفة من تطبيق تيك توك TikTok على العديد من جروبات واتساب، والتى تظهر لك نفس خصائص تطبيق تيك توك العادى، إلا أنه فور تحميل التطبيق يصبح هاتفك بالكامل أسيرًا بين يدي المخترقين بكل ما يمتلكه من بيانات، ومن ثم تبدأ عملية المساومة مقابل دفع المال.


وما ساعد الهاكزر أكثر فى الأمر، هو حظر جوجل لأكثر من 59 تطبيقًا صينيًا في الهند من بينها TikTok، وهنا كان الفخ المحكم لجذب ملايين الضحايا من أجل كسب الموال منهم بصورة فى غاية السوء والانحطاط.


وطالب أفراد الشرطة بولاية Maharashtra الهندية بعدم تحميل أى تطبيقات أندرويد بصورة ملفات APK، وتحميل النسخ الرسمبة منها فقط عبر متجر جوجل بلاى الرسمي لتفادى السقوط فى قبضة الهاكرز، وبالتالى تعرض بياناتك وحساباتك البنكية للسرقة، والتوقف أيضًا عن مشاركة لينكات تحميل التطبيقات بين الأشخاص دون التأكد منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب على تيك توك في الهند بسبب يوتيوبر وتقييم التطبيق ينخفض لنجمتين فقط

جوجل تحذف تطبيق MITRON شبيه التيك توك من متجرها

لسرقة مقاطع الفيديو من تيك توك .. آبل تحذف تطبيق Zynn من على App Store .. فيديو

بمعلومات عن كورونا.. تطبيقات ورسائل تسرق بياناتك

احذر الفخ.. روابط لـTikTok على واتساب تسرق بياناتك.. كيفية اكتشافها

تيك توك يحذف أكثر من 49 مليون مقطع فيديو.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

فيديوهات تقشعر لها الأبدان.. أخ يجبر أخيه 5 سنوات على تدخين المخدرات

عاوزين محمد صلاح يلعب في الزمالك.. أحمد مرتضى: سنكون وصيف الدوري هذا الموسم

هاني الناظر ينصح المتعافين من كورونا باتباع هذه الإجراءات

ليفربول يتغزل في صلاح: ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك

يتنافس فيها المسلمون والمسيحيون.. صكوك الأضاحي تجمع أبناء الوطن في دمياط

فقدت 3 من أبنائها غرقا.. والدة شادي عبد الله تبكي وتستغيث لانتشال جثة نجلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها

شاهد.. مانسوري تعدل فورد جي تي الخارقة بقوة خرافية.. صور

ماركة عالمية و بالدولار .. تعرف على سعر فستان درة فى إحدى جلسات التصوير