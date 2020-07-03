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تكنولوجيا

لـ هواتف آيفون وأندرويد .. تعرف على أفضل ميزتين في واتسآب.. وكيفية تفعليهما

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:01 م
تعرف على أفضل ميزتين
تعرف على أفضل ميزتين بواتسآب وكيفية تفعليهم
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ندى على
يحتوى تطبيق  WhatsApp  واتسآب للمراسلة على العديد من المميزات والحيل التى تجعل تجربة المستخدمين أفضل بكثير، وتساعدهم على تجربة سهلة وسريعة، ولكن العديد من مستخدمى واتسآب لا يعرفونها أو ربما لم تأت فرصة لاكتشافها. 

ومن بين الميزات التى لا يعرفها المستخدمون في واتسآب تفعيل بصمة القفل، والتى تضمن عدم اختراق المستخدمين، وتأمين خصوصيتهم، وذكر موقع Pocket-lint أفضل الميزات التى يمكن للمستخدمين الحصول عليها: 


وقف الصور ومقاطع الفيديو من شغل مساحة في هاتفك 

يمكن للمستخدمين إيقاف حفظ جميع الصور ومقاطع الفيديو في هواتفهم ، بغض النظر عن مصدرها، وحفظها كما هى فقط في رسائل الهواتف على واتسآب. 

ولتفعيلها لهواتف آيفون : 

ادخل على الإعدادات Settings ثم الدردشات Chats ثم حفظ في ألبوم الكاميرا Save to Camera Roll . 

ولتفعيلها لهواتف أندرويد : 

ادخل على الإعدادات Settings ثم الدردشات Chats ثم رؤية الوسائط Media Visibility 
 

استخدام القفل بواسطة بصمة الإصبع 

يمكن لمستخدمى واتسآب حماية رسائلهم و صورهم ومعلوماتهم الخاصة عن طريق القفل بواسطة بصمة الإصبع، حيث تعد هذه الطريقة فقط هى الطريقة الوحيدة لفتح تطبيق الواتسآب. 

ولتفعيلها لهواتف آيفون : 

ادخل على الإعدادات Settings ثم الحساب Account ثم قفل الشاشة  Screen Lock  ثم طلب Touch ID وحدد خيارا واحدًا سواء فورًا أو بعد دقيقة واحدة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة واحدة. 

ولتفعيلها لهواتف آيفون : 

ادخل على الإعدادات Settings ثم الحساب Account ثم تفعيل القفل ببصمة الإصبع Fingerprint lock ثم حدد خيارا واحدًا أيضا سواء فورًا أو بعد دقيقة واحدة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة واحدة.
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