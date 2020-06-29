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تكنولوجيا

لتجنب مئات الرسائل.. كيفية تخصيص نغمة لمكالمات وإشعارات شخص معين في واتس آب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:01 ص
كيفية تخصيص نغمة
كيفية تخصيص نغمة لمكالمات وإشعارات شخص معين في واتسآب
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ندى على
يتلقى العديد منا مئات الرسائل يوميا على التطبيق الأكثر شهرة في تطبيقات المراسلة Whatsapp واتسآب، وأحيانا بسبب العمل الكثير أو الانشغال في نشاط ما سواء في الدراسة أو غيرها يكون من الصعب للغاية الرد على جميع هذه الرسائل.

وتعتبر كثرة الرسائل في واتسآب من أكثر الأشياء المؤرقة خصوصا إذا كان المستخدم مثلا يحتاج إلى تركيز للقيام بعمل معين، ولكن أيضا هناك بعض الرسائل التى يجب الرد عليها فورا مثل المديرين أو زملاء العمل أو أحد أفراد العائلة أو صديق معين.  

وذكر موقع Android Authority  الخطوات التى يجب اتباعها عند التخلص من كثرة الرسائل والرد على شخص واحد أو عدد من الأشخاص الذين يجب الرد عليهم في الحال، وذلك عن طريق تخصيص نغمة معينة وصوت إشعارات معين غير باقى أصوات نغمات أو اشعارات الرسائل العادية من المستخدمين الآخرين. 

وتعتبر هذه الميزة من أفضل الميزات التى يمكن بها التغلب على هذه العدد الهائل من الرسائل، و أيضا لتجنب أن يفوتك رسائل مهمة مثل جروب تعليمى أو تابع للعمل أو الجامعة أو غيرها، وللقيام بذلك اتبع الخطوات الآتية :  

- افتح تطبيق Whatsapp واتسآب  وانتقل إلى قائمة جهات الاتال وابحث عن الشخص الذي تريد تخصيص نغمة رنين له عند المكالمات أو الاشعارات. 

- اضغط  على اسم هذا الشخص سيؤدي ذلك إلى عرض شاشة الدردشة. 

- ضغط على النقاط الرأسية الثلاثة الموجودة في أعلى اليمين من القائمة المعروضة ، وحدد خيار View Contact أو عرض جهة الاتصال.

- مرر لأسفل لاكتشاف خيار Custom Notifications أو الإشعارات المخصصة ثم اضغط فوقه. 

- حدد خيار  Custom Notifications أو استخدام الإشعارات المخصصة  لتنشيط هذه الميزة.

- ويمكنك بسهولة تخصيص نغمة الإشعار بالإضافة إلى نمط الاهتزاز ونغمة الاتصال، ويسمح واتسآب للمستخدمين باختيار النغمات من تطبيقات أخرى للموسيقى أو النغمات إذا كان جهازك يحتوي على أي نغمات أخرى. 



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