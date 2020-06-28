حافظ على باقة الإنترنت من واتسآب .. ووفر فلوسك

عادة ما تستهلك مواقع التواصل الاجتماعى، وتطبيقات التراسل، الكثير من باقة الإنترنت المحدودة بالنسبة للعديد من المستخدمين، خاصة تطبيق WhatsApp واتسآب، الذى يعد تطبيق المراسلة الأكثر شعبية بين المستخدمين.









وتستهلك الصور والفيديوهات التى يرسلها لك الأهل والأصدقاء كثيرا من هذه الباقة، ولكن هناك عدة طرق للحفاظ على باقة الإنترنت من واتسآب، والتى أحيانا تكون بسبب استخدام خاطئ للتطبيق في الإعدادات الأمر الذى يجعله يستهلك الكثير.







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وذكر موقع Android Authority بعض الطرق التى يجب اتباعها لتوفير باقة الإنترنت، والحفاظ عليها أطول وقت ممكن:





وقف التحميل التلقائي عبر بيانات الهاتف أو mobile data









قم بتعطيل قدرة التطبيق على تنزيل الصور أو الفيديوهات من خلال بيانات الهاتف، وذلك عن طريق الدخول على الإعدادات ثم سيظهر لك خيار Data and storage usage أو بيانات استخدام التخزين، وإذا وجدت أنك تقوم باستخدام بيانات الهاتف قم بإلغاء تفعيلها، وغيرها إلى واى فاى، حيث عندما ستتصل باى شبكة واى فاى سيقوم واتسآب بتحميل الصور بدلا من استخدام بيانات الهاتف.





استهلاك باقتك بشكل أقل عند إجراء مكالمات واتسآب





وتستهلك مكالمات واتسآب قدر كبير من بيانات الهاتف إذا كنت تقوم باجراء مكالمات كثيرة، ولتقليل الاستهلاك، ادخل على الإعدادات Settings ثم ادخل علىData and storage usage استخدام البيانات والتخزين ثم حدد Low data usage أو استخدام منخفض للبيانات لخفض استهلاك الإنترنت في المكالمة.





معرفة استهلاك واتسآب من باقتك





لمعرفة كمية البيانات التى تقوم باستهلاكها فى واتسآب فقط، ادخل على الإعدادات أو Settings ثم Data and storage استخدام البيانات والتخزين ثم Network usage أو استخدام الشبكة، وستجد استخدام البيانات المتعلقة بـ Google Drive ومكالمات واتسآب وتحديثات الحالة والرسائل والاستخدام العام.



