AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

واتساب تطور ميزة جديدة للترفيه أكثر مرحا.. تعرف عليها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:02 م
واتساب
واتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يعمل تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، على إضافة المزيد من الميزات المرحة إلى خدمته، لتحسين تجربة المستخدم وتمضية المزيد من الوقت المسلي على المنصة، حيث تعتزم خدمة التراسل التابعة لفيسبوك طرح ميزة ملصقات جديدة أكثر مرحا والمعروفة باسم Stickers.

وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، تطور منصة التراسل الفوري الشهيرة على خيار جديد للمستخدمين يتيح لهم ميزة الملصلقات المتحركة ستيكرز Stickers، وستطرح شركة فيسبوك الميزة الجديدة على ثلاثة مراحل، وقد بدأت حاليا بطرح المرحلة الأولى من الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من واتساب.


ووفقا للموقع المتخصص في الأخبار التقنية، فإنه في هذه المرحلة الأولى من طرح الملصقات المتحركة، يتم منح بعض المستخدمين القدرة على عرض الملصقات المتحركة، ومن الممكن أيضا حفظ وإرسال أو إعادة توجيه أي رسوم متحركة تتلقاها، ولكن في هذه المرحلة لا يمكن تنزيل حزم الملصقات أو استخدامها مثل تلك الموجودة حاليا للملصقات الثابتة على المنصة.

ونظرا لأنها المراحل الأولى للملصقات المتحركة، يوجد عدد قليل جدا متداول منها حاليا، ولكن من المقرر أن تزيد خلال الفترة المقبلة، ويأمل المطورن ألا يستغرق الأمر وقتا طويلًا لإتاحة عدد كبير من الملصقات المتحركة.

وستتيح المرحلة الثانية للطرح أولا إمكانية استيراد ملصقات متحركة من جهات خارجية، بينما تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة وصول حزم ملصقات متحركة في متجر واتساب، وفي الوقت الحالي ليس من المعروف تمامًا متى تكون هذه الخيارات المختلفة متاحة.

يذكر أن تطبيق التراسل الفوري المنافس لواتساب، تيليجرام طرح خلال شهر يوليو من العام الماضي 2019، ميزة الملصقات المتحركة على خدمة التراسل الخاصة به، ويأتي هذا التحديث بعد أن أطلق التطبيق الروسي ميزة الملصقات الثابتة لأول مرة عام 2015.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمستخدمي واتسآب فقط..٥ تطبيقات لا غني عنها..استعادة الرسائل المحذوفة أبرزها

أبرز 5 ميزات منتظرة من واتساب.. تعرف عليها

أبرزها اختفاء الرسائل .. تعرف على ميزات واتساب الجديدة

محرر فيديو داخل التطبيق.. تيليجرام تطلق تحديثا جديدا لمستخدميها

5 ميزات مبهرة من واتساب في 2020.. تعرف عليها

بعد تعطله.. تعرف على أفضل 4 بدائل لتطبيق واتساب في 2020

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: نتوقع الوصول إلى 10 ملايين إصابة بـ كورونا الأسبوع المقبل

كرم جبر رئيسا للأعلى للإعلام .. وعبدالصادق الشوربجي لـ الوطنية للصحافة .. و زين للوطنية للإعلام

تسريب يثير ضجة.. القذافي وكويتي هارب لتركيا يتآمران على قادة الخليج | فيديو

دخلي وأكل عيشي.. عمرو راضي يرد على منتقديه بسبب احتكار علاج كورونا.. فيديو

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

أمين الفتوى يحذر من هذا الأمر.. يؤدي لزيادة الجرأة على الانتحار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو وزنك زايد.. نظام فعال لإنقاص الوزن في أقل من شهر

بـ الأبيض الكاجوال.. نور بإطلالة جذابة من منزلها.. شاهد

رغم غلق صالات الجيم .. نجمات تألقن بالملابس الرياضية فى الحجر المنزلى ..مين أحلى؟