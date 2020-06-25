استخدم هذا التطبيق.. لحماية رسائلك السرية على واتساب WhatsApp

تحتوي بعض دردشات تطبيق واتساب WhatsApp ، على بعض المعلومات المهمة إلى جانب الرسائل الشخصية السرية، ويسعى العديد من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري للحفاظ على رسائلهم الخاصة بعيد عن أعين المتطفلين.





وعلى من أجل حماية تلك الدردشات الخاصة على تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة فيسبوك، يلجأ بعض المستخدمين إلى حفظ الرسائل في ملف خاص لحمايتها خصوصيتهم من التجسس وأيضا للحفاظ عليها من الضياع، أو استخدام تطبيقات غير مجدية لحماية رسائل واتساب









ويعد تطبيق واتساب تطبيق التراسل الفوري الأكثر شيوعا بين المستخدمين، حيث يتبادل أكثر من ملياري شخصا حول العالم، الرسائل والمعلومات الشخصية بشكل يومي على المنصة، ونظرا لأن هذه الرسائل قد تحتوي على معلومات حساسة نوعا ما، فأنت بحاجة إلى تطبيق حماية مخصص للرسائل.





وبالرغم من أن شركة فيسبوك أتاحت مؤخرا، ميزة قفل التطبيق ببصمة الأصبع إلا أنها قد تكون غير كفاية لحماية رسائلك على تطبيق واتساب، لذا يمكنك استخدام تطبيق حماية مخصص لواتساب وهو يعرف باسم Locker for Whats Chat App.





ويمتلك تطبيق Locker for Whats Chat App، العديد من الميزات الرائعة التي تجعله تطبيقا مميزا لحماية رسائلك من التطفل والتجسس، وإلى جانب تأمين الرسائل يساعدك التطبيق على توفير مساحة تخزينية كبيرة من هاتفك الأندرويد.



