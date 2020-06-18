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تكنولوجيا

تحديث واتساب القادم يجلب ميزات جديدة.. تعرف عليها

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:02 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يواصل تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، جلب المزيد من الميزات الجديدة من أجل رضاء مستخدميه، حيث يخطط عملاق التراسل المملوك لفيسبوك إضافة درجات لونية جديدة لميزة الوضع الداكن dark mode في التحديث القادم.  

وبحسب ما ذكره موقع "indiatvnews" الهندي، يستعد واتساب لطرح تحديثا جديدا يجلب معه ألوان جديدة إلى ميزة الوضع الليلي الخاص بالتطبيق، بالإضافة إلى سيجلب التحديث القادم دعما للمكالمات الصوتية والمرئية للنسخة المخصصة لإصدار سطح المكتب واتساب ويب WhatsApp web.


ووفقا لتقرير صادر من موقع WAbetainfo، المتخصص في رصد المزايا الجديدة لتطبيق واتساب، ستسمح خدمة التراسل الفوري الأشهر من خلال التحديث القادم بإضافة درجات لونية مختلفة لميزة الوضع الداكن، وتشمل الألوان الجديدة اللون الرمادي والأصفر الفاتح والأخضر، وسيتمكن المستخدمون من إدارة ذلك في إعدادات WhatsApp، ضمن خيار السمة والذي سيكون متاحًا لكل من نظامي التشغيل أندرويد Android و iOS.

وبالنسبة لنسخة التطبيق المخصصة لسطح المكتب، ففي السابق، كان تطبيق واتساب ويب يرسل إشعارا يقول "افحص هاتفك للرد"، وذلك في كل مرة يتلقى فيها مكالمة جديدة، ولكن في التحديث القادم، سيتمكن مستخدمي تطبيق الويب من إجراء والرد على المكالمات بسهولة.

وأشارت التقارير السابقة، إلى أن واتساب يعمل على اختبار ميزة دعم الأجهزة المتعددة، مما سيسمح للمستخدمين بتشغيل حساب واحد على أربع أجهزة في نفس الوقت، وسيسمح لتطبيق واتساب ويب بالعمل دون الحاجة إلى بقاء الهاتف الذكي على اتصال بالإنترنت.
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