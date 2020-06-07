AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فيسبوك يحصل على الوضع الداكن وميزات أخرى .. قريبا

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:02 م
فيسبوك
فيسبوك
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تعمل شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، على تطوير ميزة الوضع الداكن Dark mode، لتطبيقها الرئيسي لنظام التشغيل أندرويد Android، والذي تعتزم طرحه قريبا إلى جانب ميزات أخرى ميزات أخرى، مثل متتبع فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكره موقع "saudi24"، لا يزال تطبيق فيسبوك الرئيسي الوحيد الذي لما يصل إليه دعم ميزة الوضع الليلي، فقد أطلقت فيسبوك ميزة الوضع المظلم للنسخة المخصصة لمتصفح الويب وتطبيق واتساب مؤخرا، وفي السابق حصل تطبيقي إنستجرام وفيسبوك ماسنجر على دعم الميزة أولا.


وقد نشر موقع 9to5Google التقني، لقطات للشاشة من تظهر دعم ميزة الوضع الداكن في تطبيق فيسبوك على نظام التشغيل أندرويد، وأوضح أن الميزة سيتم تفعيلها يدويا مثل نسخة الويب.

وتظهر لقطات الشاشة الميزة كاملة، حيث تعرض الصفحة الرئيسية وصفحات الإعدادات والمنشورات بالوضع الليلي، والذي يستخدم لونا رماديا داكنا، بالإضافة إلى شعار فيسبوك باللون الأبيض.

وبحسب موقع 9to5Google، تعمل فيسبوك أيضًا على ميزة جديدة، تعرض حالات فيروس كورونا المستجد في المدينة التي يعيش فيها المستخدم، ويعرض المتعقب الحالات خلال مدة 3 أسابيع، وعدد الحالات على مستوى المقاطعة خلال مدة 7 أيام. 

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل فيسبوك أيضا على واجهة مستخدم لميزة Time on Facebook، والتى تعرض الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الشبكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. فيسبوك تطلق تصميمها الداكن الجديد Dark Mode.. إليك طريقة تفعيله

لـ آيفون وأندرويد.. كيفية تفعيل الوضع الداكن على واتساب وتويتر وماسنجر

أخيرا.. جوجل توفر ميزة Dark Mode لهواتف آيفون وأندرويد على تطبيق البحث

ترشيحاتنا

منعا لنقل العدوى .. الحكومة الهندية تقيم أفرانا ضخمة لحرق جثث ضحايا كورونا

أسعار ومواصفات بيجو peugeot 3008 بعد التخفيض .. صور

فوائد الكمامة النحاسية.. البسها وانت مطمن

تسجيل صوتي وصورة مسربة وعلاج مستورد.. ماذا حدث لـ رجاء الجداوي خلال ١٥ يوما في العزل

المعاشات هتتصرف في موعدها .. البريد: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

«ميرور» البريطانية: في أغسطس المقبل.. مليار جرعة لقاح لكورونا في طريقها للأسواق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعكاز.. مادونا تشارك في مظاهرة بـ لندن ضد العنصرية

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة