فيسبوك يحصل على الوضع الداكن وميزات أخرى .. قريبا

تعمل شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook ، على تطوير ميزة الوضع الداكن Dark mode، لتطبيقها الرئيسي لنظام التشغيل أندرويد Android، والذي تعتزم طرحه قريبا إلى جانب ميزات أخرى ميزات أخرى، مثل متتبع فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لما ذكره موقع "saudi24"، لا يزال تطبيق فيسبوك الرئيسي الوحيد الذي لما يصل إليه دعم ميزة الوضع الليلي، فقد أطلقت فيسبوك ميزة الوضع المظلم للنسخة المخصصة لمتصفح الويب وتطبيق واتساب مؤخرا، وفي السابق حصل تطبيقي إنستجرام وفيسبوك ماسنجر على دعم الميزة أولا.





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وقد نشر موقع 9to5Google التقني، لقطات للشاشة من تظهر دعم ميزة الوضع الداكن في تطبيق فيسبوك على نظام التشغيل أندرويد، وأوضح أن الميزة سيتم تفعيلها يدويا مثل نسخة الويب.





وتظهر لقطات الشاشة الميزة كاملة، حيث تعرض الصفحة الرئيسية وصفحات الإعدادات والمنشورات بالوضع الليلي، والذي يستخدم لونا رماديا داكنا، بالإضافة إلى شعار فيسبوك باللون الأبيض.





وبحسب موقع 9to5Google، تعمل فيسبوك أيضًا على ميزة جديدة، تعرض حالات فيروس كورونا المستجد في المدينة التي يعيش فيها المستخدم، ويعرض المتعقب الحالات خلال مدة 3 أسابيع، وعدد الحالات على مستوى المقاطعة خلال مدة 7 أيام.





وبالإضافة إلى ذلك، تعمل فيسبوك أيضا على واجهة مستخدم لميزة Time on Facebook، والتى تعرض الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الشبكة.