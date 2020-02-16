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تكنولوجيا

قبل التطبيق الرئيسي.. فيسبوك تطرح الوضع الداكن لـ Facebook Lite

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:00 م
Facebook
Facebook
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شيماء عبد المنعم
بعد أن أصبحت واحدة من أكثر الميزات المرغوبة من مستخدمي الهواتف الذكية على جميع المنصات والتطبيقات تقريبا، يبدو أن ميزة الوضع الليلي Dark Mode، قد تم دمجه في كل المنصات في عام 2020، حيث تم إطلاقه في بداية العام الجاري لخدمة واتساب WhatsApp، والآن طبقته الشركة أيضا في  تطبيق التواصل الشهير فيسبوك لايت Facebook Lite.

ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، طرحت شركة فيسبوك تحديثا جديدا لنسختها المخففة Facebook Lite تقدم من خلاله نمط الوضع الداكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

واتجهت خلال العام الماضي، العديد من التطبيقات لدعم المستخدمين بميزة الوضع الليلي أو الداكن في واجهة التطبيقات، واليوم ينضم تطبيق Facebook Lite إلى التطبيقات التي تقدم هذه الميزة، بعد أن رصدت الميزة بالفعل لدى مجموعة من المستخدمين في الإصدار الذي يحمل رقم  181.
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وقد قدمت شركة فيسبوك خلال الفترة الماضية، ميزة الوضع الليلي لمستخدمي تطبيق واتساب، ومن جديد تقدم عملاق التواصل الاجتماعي الوضع الداكن لتطبيق Facebook Lite قبل أن تتوفر الميزة الشائعة للتطبيق الرئيسي، حيث مازالت الميزة في مرحلة تجريبية حتى الآن.

وتتوفر ميزة الوضع الليلي الآن، لمستخدمي Facebook Lite في الأسواق العالمية، لتنضم إلى مميزات التطبيق الذي يعد الأفضل لدعم المستخدمين في المناطق ذات الإتصالات البطيئة بشبكة الإنترنت، حيث يقدم تجربة بأداء سريع وسلس، كما يشغل التطبيق سعة أصغر على الهواتف الذكية مقارنة بالتطبيق الأصلي.

ولقد تم رصد ميزة الوضع الليلي في تحديث 181 من تطبيق Facebook Lite لدى بعض المستخدمين، بينما بدأت اليوم الميزة في التوسع لدى الكثير من مستخدمي التطبيق في الإصدار رقم 186، كما سيتاح للمستخدمين الإشتراك في البرنامج التجريبي لاختبار المميزات الجديدة في التطبيق عبر جوجل بلاي Google Play.

الجدير بالذكر أن شركة "فيسبوك"، طرحت لأول مرة ميزة الوضع الليلي أو الوضع الداكن لمستخدمي تطبيق التراسل التابع لها "ماسنجر" على أجهزة "أندرويد" في بداية شهر مارس 2019،  حيث يقوم "الوضع الليلي" بخفض وهج الشاشة والحفاظ على صحة العين لمستخدميها.
Facebook Lite Facebook Lite
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