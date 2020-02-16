قبل التطبيق الرئيسي.. فيسبوك تطرح الوضع الداكن لـ Facebook Lite

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Lite قبل أن تتوفر الميزة الشائعة للتطبيق الرئيسي، حيث مازالت الميزة في مرحلة تجريبية حتى الآن.

الجدير بالذكر أن شركة"، طرحت لأول مرة ميزة الوضع الليلي أو الوضع الداكن لمستخدمي تطبيق التراسل التابع لها "ماسنجر" على أجهزة "أندرويد" في بداية شهر مارس 2019، حيث يقوم "الوضع الليلي" بخفض وهج الشاشة والحفاظ على صحة العين لمستخدميها.