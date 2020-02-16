بأداء قوي .. لينوفو تشوق لهاتف ألعاب لم يسبق له مثيل

نشرت شركة لينوفو "Lenovo"، صورا تشويقية على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو Weibo، لهاتف جديد سيكون مصمما خصيصا لعشاق الألعاب بأداء قوي جدا.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهرت شائعات في السابق أن الشركة الصينية تعتزم الدخول في سوق الهواتف الذكية المعروفة باسم "هواتف الألعاب" التي تأتي بأقوي المواصفات في السوق، إلى جانب بعض المزايا الأخرى التي تؤهلها لتشغيل ألعاب الفيديو التي لا تستطيع الهواتف الأخرى تشغيلها.





ووفقا لما ذكره موقع "mashable"، تشير الصور التي نشرتها لينوفو على موقع التواصل الاجنماعي "ويبو"، إلى إن هاتفها الذكي المرتقب حقق مجموع 600 ألف على مؤشر الأداء المعروف AnTuTu، وإن صح المجموع، فسيحقق الهاتف رقما قياسيا جديدا لم يسبق له مثيلا.





وفي صورة أخرى، ذكرت الشركة عبارة "لتستمر اللعبة Game On"، ما يعني أن الهاتف سيكون مصمما لعشاق الألعاب، وذلك بالنظر إلى المجموع الذي حصل عليه على مؤشر AnTuTu ما يعني أن مواصفات ستكون قوية للغاية، بما في ذلك المعالج الذي أكدت الشركة في صورة أنه سيكون معالج شركة كوالكوم الأحدث "Snapdragon 865"، مع مودم لدعم شبكات الجيل الخامس 5G.





ومن المتوقع أن يطرح الهاتف باسم Lenovo Legion، ليتماشى مع العلامة التجارية الخاصة بحواسيب لينوفو الموجهة لعشاق الألعاب، وذلك على غرار ما فعلته منافستها أسوس التي أطلقت هاتف الألعاب التابع لها تحت العلامة التجارية Republic of Gamers أو ROG.