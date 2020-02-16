AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بأداء قوي .. لينوفو تشوق لهاتف ألعاب لم يسبق له مثيل

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:04 ص
هاتف لينوفو
هاتف لينوفو
Advertisements
شيماء عبد المنعم
نشرت شركة لينوفو "Lenovo"، صورا تشويقية على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو Weibo، لهاتف جديد سيكون مصمما خصيصا لعشاق الألعاب بأداء قوي جدا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهرت شائعات في السابق أن الشركة الصينية تعتزم الدخول في سوق الهواتف الذكية المعروفة باسم "هواتف الألعاب" التي تأتي بأقوي المواصفات في السوق، إلى جانب بعض المزايا الأخرى التي تؤهلها لتشغيل ألعاب الفيديو التي لا تستطيع الهواتف الأخرى تشغيلها.

ووفقا لما ذكره موقع "mashable"، تشير الصور التي نشرتها لينوفو على موقع التواصل الاجنماعي "ويبو"، إلى إن هاتفها الذكي المرتقب حقق مجموع 600 ألف على مؤشر الأداء المعروف AnTuTu، وإن صح المجموع، فسيحقق الهاتف رقما قياسيا جديدا لم يسبق له مثيلا.

وفي صورة أخرى، ذكرت الشركة عبارة "لتستمر اللعبة Game On"، ما يعني أن الهاتف سيكون مصمما لعشاق الألعاب، وذلك بالنظر إلى المجموع الذي حصل عليه على مؤشر AnTuTu ما يعني أن مواصفات ستكون قوية للغاية، بما في ذلك المعالج الذي أكدت الشركة في صورة أنه سيكون معالج شركة كوالكوم الأحدث "Snapdragon 865"، مع مودم لدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ومن المتوقع أن يطرح الهاتف باسم Lenovo Legion، ليتماشى مع العلامة التجارية الخاصة بحواسيب لينوفو الموجهة لعشاق الألعاب، وذلك على غرار ما فعلته منافستها أسوس التي أطلقت هاتف الألعاب التابع لها تحت العلامة التجارية  Republic of Gamers أو ROG.
بأداء قوي .. لينوفو تشوق لهاتف ألعاب لم يسبق له مثيل
بأداء قوي .. لينوفو تشوق لهاتف ألعاب لم يسبق له مثيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. موتورولا تعتزم تأجيل طرح هاتف Razr القابل للطي

بتقنية مذهلة وزيادة 1 تيرابايت.. لينوفو تطرح تحديثا جديدا لـ ThinkPad X1.. صور

لينوفو تطلق أول حاسب محمول بتقنية 5G في العالم.. صور

أبرز الحواسيب المحمولة التي أعلن عنها بمعرض CES 2020.. كل ما تريد معرفته عن لابتوبات الجيل الخامس القادمة.. الشاشات القابلة للطي وثنائية الشاشة تصل إلى الكمبيوتر المحمول هذا العام

شاهد.. أول صورة مسربة لهاتف موتورولا الجديد

بسعر منخفض.. لينوفو تطلق الحاسوب اللوحي Lenovo M10.. صور

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الفترة المقبلة تشهد حربا على من يمتلك الإنترنت داخل مصر

العثور على جثة ربة منزل بحالة تحلل بكفر الدوار.. ومباحث البحيرة تكثف جهودها

عقوبات صارمة ضد غير الملتزمين.. قرار عاجل من الخطيب بشأن لاعبى الأهلي.. تفاصيل

أحمد موسى يهاجم حفيظ دراجي معلق السوبر الأفريقي لهذا السبب.. فيديو

هذه الطاعة أفضل عند الله من الصلاة وقراءة القرآن .. تعرف عليها

أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على نورويتش سيتي في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة قوية تكشف عن آثار أقدام ديناصور متوحش في بريطانيا

فوائد بالجملة .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز؟

شاهد.. حوت ضخم يحطم جسده في محاولة للخروج من بين الصخور