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تكنولوجيا

Gmail يتيح ميزة جديدة لهواتف آيفون.. تعرف عليها

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:06 ص
Gmail
Gmail
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شيماء عبد المنعم
يسهل تطبيق البريد الإلكتروني "Gmail"، المخصص لنظام التشغيل " iOS" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال المرفقات، حيث كان تقتصر الخدمة التابعة لجوجل على إرفاق صور من الكاميرا أو أي شيء في "Google Drive".

وبفضل التحديث المستمر اليوم، سيتمكن المستخدمون من إضافة مرفقات من تطبيق Files iOS، ما يعني أنك ستكون قادرا على إرسال أي شيء في iCloud Drive، الملفات المحفوظة محليا على هاتفك، بالإضافة إلى أي شيء في الخدمات التي قمت بتوصيلها مثل Dropbox، وفقا لما ذكره موقع "engadget".
 
وفي تطبيق نظام التشغيل iOS، سينقر المستخدمون ببساطة على أيقونة المرفقات، ثم ينتقل إلى قسم "المرفقات Attachments" وبختر أيقونة المجلد، هذا ليس تغييرا هائلا، ولكن المرفقات كانت دائما محدودة بعض الشيء في تطبيق Gmail المخصص لهواتف آيفون، لذلك فهو تحسن مرحب به.
 
وتعد هذه "نسخة مطولة"، لذا قد لا يظهر هذا التغيير على الفور لجميع المستخدمين، ويأتي هذا التحديث بعد مرور عام تقريبا على قيام Gmail بتقديم تغييرات أكبر على تطبيق iOS، مثل تصميم محدث ومحول تبديل حساب أكثر قابلية للوصول.

و أضاف Gmail ميزات أخرى، مثل إجراءات التمرير السريع القابلة للتخصيص والقدرة على منع تحميل الصور تلقائيا.
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