منافس لشبكة Pinterest .. فيسبوك تختبر تطبيقا جديدا للصور

أصدر فريق تجارب المنتجات الجديدة بشركة فيسبوك Facebook، تطبيقا جديدا يسمى هوبي Hobbi، وهو تطبيق جديد للأجهزة المحمولة يبدو أنه شبيه بشبكة Pinterest المتخصصة في نشر الصور.





وبحسب ما ذكره موقع "newslanded"، طور التطبيق الذي ما يزال في المرحلة التجريبية فريق NPE Team التابع لفيسبوك، وهو يتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو المصممة لتوثيق المشاريع الشخصية والهوايات.





ووفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، تطبيق Hobbi، يقدم مزايا تتعدى الاحتفاظ بالصور لاستخدامها لاحقا في استلهام أفكار جديدة، حيث إنه صمم لمساعدة أصحاب الهوايات في تنظيم الصور الخاصة بمشاريعهم في مجموعات ذات موضوع معين، مثل: البستنة، والطبخ، والفن والأشغال اليدوية، وغير ذلك. كما يمتاز التطبيق بأنه يوفر إمكانية إنشاء مقاطع فيديو يمكن مشاركتها خارجيا مع الأصدقاء بعد إنهاء المشاريع.





ويمتاز تطبيق فيسبوك الجديد بالبساطة مع القليل من أدوات التحكم، وخيارات التحرير، مقارنة بالتطبيقات الأخرى مثل إنستجرام، ويأتي Hobbi بعد نحو أسبوعين من إعلان شركة جوجل عن إطلاق Tangi، وهو تطبيق جديد للهواتف الذكية يتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تركز على المحتوى الذي يُعرف باسم "افعلها بنفسك DIY.





الجدير بالذكر أن تطبيق Hobbi هو رابع تطبيق تجريبي يطلقه فريق NPE، الذي أطلق في شهر نوفمبر الماضي تطبيق الدردشة الموجه للمراهقين Bump، وتطبيق الموسيقى الاجتماعي Aux. وكان أول تطبيق للفريق تطبيق تحرير الصور الهزلية Whale الذي أغلق في وقت سابق.