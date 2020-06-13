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تكنولوجيا

أبرزها البحث عن الرسائل.. واتس آب تختبر مزايا جديدة

السبت 13/يونيو/2020 - 10:01 ص
واتساب تختبر مزايا
واتساب تختبر مزايا جديدة
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شيماء عبد المنعم
تختبر منصة التراسل الفوري الأشهر واتس آب WhatsApp، مجموعة من الميزات الجديدة على تطبيقها بما فيها ميزة البحث عن الرسائل المرسلة والمستلمة حسب التاريخ، إلى جانب إدارة أفضل للتخزين.

وبحسب ما ذكره "thenextweb"، كشف موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، فإن ميزة البحث حسب التاريخ ستسمح لك بطريقة أسهل بالانتقال بسرعة إلى تاريخ معين في محادثة، بدلًا من الطريقة اليدوية القديمة المرهقة التى تضطر فيها إلى التمرير بين رسائل الدردشة للعثور على ما تبحث عنه.


وستتيح لك ميزة البحث الجديدة بتطبيق واتساب، إمكانية تعيين أي يوم تريده وسوف تظهر لك الرسائل المتبادلة في ذلك التاريخ مباشرة.


وستأتي ميزة جديدة إلى تطبيق واتساب متعلقة بالتخزين، إذ يمكنك باستخدامها معرفة الحجم الذي تستهلكه المحادثات بالكامل وإدارتها.

ووفقا لـ WABetaInfo، فإنه مع الميزة الجديدة سيكون لديك تبويبا منفصلا، بحيث سيعرض لك التبويب حجم الملفات الكبيرة المستلمة على هاتفك وإمكانية حذفها لتوفير المساحة المستخدمة، وسيكون هناك أيضا تبويب منفصل بالملفات المستلمة المعاد توجيهها عن تبويب الملفات الكبيرة، بحيث يمكنك بسهولة حذف المتكرر منها.

يشار إلى أن كل هذه الميزات الجديدة قيد الاختبار في الوقت الحالي، ولم تعلن الشركة المالكة للمنصة فيسبوك متي ستطلقها رسميا، وستكون متاحة عند إطلاقها على هواتف آيفون وأندرويد معا.
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