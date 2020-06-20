بعد تعطله.. تعرف على أفضل 4 بدائل لتطبيق واتساب في 2020

اشتكى عدد كبير من مستخدمى تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب WhatsApp ، من عطل فنى أصاب الخدمة، حيث أبلغ المستخدمون بعدم ظهور حالة الاتصال "الأونلاين" لأصدقائهم على واتساب WhatsApp ، بالإضافة إلى اختفاء ميزة آخر ظهور أو المعروفة بـ "last seen" من منصة التراسل.









وأفاد تقرير نشرته صحيفة "express" البريطانية، بأن موقع Downdetector التقني المتخصص في رصد أعطال المواقع عبر الإنترنت، سجل العديد من الشكاوى أثناء عطل تطبيق واتساب WhatsApp ، حيث كان إجمالي الذين أبلغوا عن وجود انقطاع في بعض مزايا الخدمة 4000 مستخدم، حيث يواجه من بين المتضررين 69 في المائة مشاكل مع ميزة آخر ظهور Last seen، بينما أبلغ 26 في المائة عن مشاكل في الاتصال وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمة.

















ووفقا لخريطة انقطاع خدمة الخاصة بموقع Down Detector، فإن أكثر المناطق التى تضررت من عطل الخدمة ببعض مزايا تطبيق واتساب WhatsApp ، والتى لم يعرف سبب حدوثها حتى الآن، هي أوروبا وأشارت الخريطة الجغرافية أيضًا، لأماكن أخرى أصابها العطل من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر,









ويشار إلى أن هذا العطل ليس الأول الذي يتعرض له تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp ولن يكون الأخير، حيث تعطل التطبيق المملوك لشركة فيسبوك في أول شهر أبريل الماضي، حيث شكا عددا من المستخدمين من عطل فني تسبب في توقف ميزة الفويس نوت إلى جانب توقف إرسال محتوى لبصور والفيديو وعدم إستجابتها نهائيًا فى مصر وباقي دول العالم.









وبينما عبر بعض رواد المنصة عن استيائهم الشديد بسبب تكرار العطل الذى يتعرض له تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، بشكل متكرر في الفترة الأخيرة، بسبب اعتمادهم على الخدمة في التواصل مع العائلة والأصدقاء والبعض الآخر يعتمد عليه في أعماله.









وأما إذا كنت من مستخدمي منصة التراسل الفوري واتساب WhatsApp، وأردت الحصول على تطبيق تراسل فوري بديل لواتساب، نستعرض إليك فيما يلي أفضل البدائل لتطبيق واتساب:





1 . تطبيق Signal

هو واحد من أكثر تطبيقات المراسلة الموصى بها نظرًا للمستوى العالي من الخصوصية والأمان، ويمكن لمستخدمي التطبيق استخدام الرسائل النصية والمجموعات والوسائط للصور والصوت والفيديو والمستندات، ويسمح التطبيق أيضًا بإجراء مكالمات الصوت والفيديو بين المستخدمين أيضًا.









2. تطبيق تيليجرام Telegram:

يتيح "Telegram" للمستخدمين إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط، ويدعم رسائل المجموعة التي تضم ما يصل إلى 200 ألف شخص، ويدعم تشفيرًا شاملًا لجميع الاتصالات، ويوفر التطبيق أيضًا ميزة الحذف التلقائي، ويتم تشغيل الدردشة المستندة إلى مجموعة النظراء على الخوادم الموزعة في جميع أنحاء العالم، ويمكن لهذه الخوادم توصيل الرسائل بشكل أسرع من غالبية تطبيقات المراسلة لأندرويد.

















3. تطبيق فايبر Viber:

يتميز فايبر Viber بخاصية التشفير الكلي السرية، التي يمكن تفعيلها لجميع الرسائل، ويتيح لك تطببيق التراسل الفوري إلى جانب إرسال الرسائل وإجراء مكالمات صوتية ومرئية، حذف أي نوع من الرسائل المرسلة، لإخفائها من الدردشة نهائيا، ويقدم فايبر أيضا خيار "الدردشة الخفية"، التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام الرمز الشخصي.









4. تطبيق لاين LINE:

هو بديل مجاني لتطبيق واتساب، حيث يقدم خدمات لأكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم في أكثر من 2323 دولة، يشبه طريقة عمله تطبيق واتساب كثيرا حيث يمكنك إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية بدرجة عالية من الخصوصية وبدون أى إعطال، ويحتوي البرنامج على العديد من الميزات ولكن من أبرز ميزاته هو إمكانية استخدامه على أكثر من جهاز في نفس الوقت وهي ميزة يعمل واتساب على تطويرها حاليا.