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تكنولوجيا

عطل مفاجئ يصيب تطبيق واتساب WhatsApp

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:15 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
عطل مفاجئ أصاب تطبيق التراسل الشهير واتساب WhatsApp حيث أبلغ المستخدمون بجميع أنحاء العالم، أنهم يعانون من الوصول إلى تطبيق الدردشة وأيضًا غير قادرين على رؤية آخر ظهور للجهات الاتصال المتصلة بالخدمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد إعطال تطبيق واتساب، عددا كبيرا من الشكوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها.


وبلغت عدد الشكاوى التى تلاقها موقع Downdetector، أكثر 2000 شكوى تبلغ عن عطل مفاجئ أصاب تطبيق التراسل الشهير واتساب.

ومن بين المتضررين من الانقطاع، يعاني 69 في المائة من مشاكل مع ميزة آخر ظهور، وبينما يعاني 26 في المائة من مشاكل الاتصال وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمة.


وتعرضت أوروبا للضرر الأكبر من العطل، حيث أشارت خريطة موقع Down Detector لأماكن تعطل المواقع جغرافيا، إلى توقفها عن العمل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا. 

واشتكي احد المتضررين عبر تغريدة على موقع تويتر قائلا:" هل تم إيقاف التشغيل ميزة "آخر ظهور"، لأي شخص آخر على واتساب تلقائيا، ولا يمكن إعادة تشغيله"، وأضاف أحدهم: "لماذا يزيل whatsapp ميزة آخر ظهور عبر الإنترنت والكتابة".
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