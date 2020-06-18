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تكنولوجيا

آخرها واتساب.. أبرز خدمات الدفع الإلكتروني في العالم من الموبايل

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:59 ص
أبرز خدمات الدفع
أبرز خدمات الدفع الإلكتروني في العالم من الموبايل
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شيماء عبد المنعم
بدأت خدمات المدفوعات الإلكترونية في الانتشار مؤخرا بشكل كبير عبر الهواتف الذكية بين تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، بالإضافة إلى خدمات المدفوعات الرقمية التى تدعمها شركات المدفوعات الإلكترونية حول العالم مثل فيزا Visa وباي بال paypal.

وتعتبر خدمات المدفوعات خطوة أخيرة في دورة التجارية الرقمية، والتى تتيح أساليب جديدة لمعالجة طريقة سداد الأموال التقليدية بطريقة حديثة  وسريعة وأمانة، وأيضًا منخفضة التكاليف، ومناسبة مقارنة بالشيكات الورقية أو التبادل النقدي الشائع.

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وتتيح لك خدمات المدفوعات الرقمية، إرسال الأموال إلى الأهل والأصدقاء، إلى جانب شراء السلع والمنتجات والخدمات من شخصا ما عبر الإنترنت، وفي بعض الأحيان الأخرى يمكن استخدامها لشراء السلع أو إرسال الأموال إلى أي شخص حول العالم.

ومن بين تطبيق التواصل الاجتماعي الشهيرة التى تسعي إلى ضم خدمات المدفوعات الرقمية عبر نظامها الأساسي لمواكبة التطورات الجديدة حول العالم في الأسواق الرقمية؛ هي منصة واتساب.

وقد أعلنت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب، عن إضافة دعما لخدمات المدفوعات في تطبيقها بدولة البرازيل، حيث تتيح خدمة المدفوعات WhatsApp payments، بتطبيق التراسل الشهير، إمكانية إجراء عمليات الشراء من التجار والمدفوعات من طرف إلى طرف بأمان عبر النظام الأساسي للمنصة بضغطة واحدة بنفس سهولة إرسال الرسائل بالخدمة.

وقالت  شركة فيسبوك إن الميزة الجديدة تتمتع بالخصوصية والأمان، حيث يمكن للمستخدم إجراء عمليات المدفوعات مجانا باستخدام رمز التعريف الشخصي PIN والمكون من 6 أرقام، أو بصمة الإصبع لإتمام عمليات الدفع، والتى كانت تختبرها منذ قرابة العامين في الهند والتى تعد أول دولة تطلق فيسبوك بها الخدمة.

ومن بين أهم الشركات حول العالم التى تقدم خدمات المدفوعات الرقمية عبر الإنترنت:

1. شركة باي بال PayPal:

تتيح خدمة PayPal لأي شخص أو شركة إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحساب الشخصي أو الموقع الإلكتروني بسهولة وأمان وبتكلفة بسيطة، فهي تعد طريقة بديلة عن الطرق الورقية التقليدية كالشيكات أو الحوالات المالية.

وتستخدم معظم الشركات حول العالم شبكة الدفع الإلكتروني PayPal، حيث تدفع معظم مواقع المزادات عبر الإنترنت ومواقع التجارة الإلكترونية وشركات السياحة والخدمات أموال عبر باي بال، ووفقا للإحصائيات تستخدم 7 ملايين شركة في جميع أنحاء PayPal في إرسال وأستقبال الأموال.

2. جوجل باي Google Pay:

أعلنت جوجل في شهر فبراير عام 2018، عن دمج طرق الدفع المختلفة في علامة تجارية واحدة تسمى جوجل باي Google Pay، وهي المحفظة الرقمية الخاصة بجوجل ومنتجاتها، حيث يمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد إجراء المدفوعات في المتاجر والتطبيقات، وإرسال واستلام الأموال، وأيضًا الدفع لتذاكر السفر، ولا تزال خدمة جوجل Pay، متاحة فقط في الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة كخدمة ويب. 

3. آبل باي Apple Pay:

وهى تعد أول خدمات المدفوعات الإلكترونية، حيث تسمح لك بجعل أجهزة آبل محفظة رقمية، ولكنها أسرع فما عليك سوى إعداد معلومات بطاقة الائتمان والخصم على هاتفك والدفع في أي متجر بضغطة زر واحدة وبطريقة آمنة.

وقدمت آبل خدمة المدفوعات الرقمية APPLE PAY، في عام 2014، والتى يمكن استخدامها في إجراء المدفوعات في المتاجر وتطبيقات iOS، وإرسال واستقبال الأموال عبر iMessages في بعض الدول. 

4. أمازون باي Amazon Pay:

تتيح خدمة المدفوعات الرقمية Amazon Pay، الدفع باستخدام حساب أمازون مقابل السلع والخدمات التى يتم شرؤاها عبر الإنترنت، بطريقة آمنة وسريعة، وقد أعلنت شركة التجارة عبر الإنرنت أمازون لول مرة عن الخدمة في عام 2007، والتى تمت توسعتها في عام 2019 لتشمل دول جديدة غير الولايات المتحدة من بينها: النمسا وبلجيكا وقبرص وألمانيا والدنمارك وفرنسا والهند وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة.
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