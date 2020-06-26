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تكنولوجيا

واتساب تعيد ميزة قديمة لمنصتها وخطأ بالدردشة الجماعية.. ما الجديد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:00 م
النسخة التجريبية
النسخة التجريبية من تطبيق واتساب
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شيماء عبد المنعم
أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب WhatsApp، الإصدار الجديد لها والذي يحمل رقم 2.20.194.11، على منصة التطبيقات جوجل بلاي Google Play، ويجلب التحديث الأخير للنسخة التجريبية من تطبيق المراسلة العديد من التغييرات في الإصدار الخاص من البرنامج لهواتف أندرويد، حيث تشير التقارير إلى أن تطبيق المراسلة قد استعاد اختصار الكاميرا القديم في خيار مشاركة الدردشة.

ووفقًا لأحدث تقرير نشره موقع WaBetainfo، فإن اختصار الكاميرا الذي تم تغييره في التحديث السابق، أعادته شركة فيسبوك المالكة لمنصة واتساب من جديد إلى آخر تحديث تجريبي من نسخة التطبق المخصصة لهواتف أندرويد Android. 


وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، يأتي التحديث الأخير للنسخة التجريبية من واتساب والتى تحمل الإصدار رقم 2.20.194.11، والذي يستعيد تطبيق التراسل من خلاله اختصار الكاميرا القديم في ورقة مشاركة الدردشة، حيث أظهرت بعض التحديثات السابقة اختصار Messenger Rooms في ورقة مشاركة الدردشة، مما  أدى ذلك إلى إزالة رمز الكاميرا الجديد. 

وأعرب بعض مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب، عن عدم رضائهم لإضافة الاختصار الخاص بغرف الدردشة Messenger Room، إلى زر المشاركة الخاص بالتطبيق، حيث أخطأ البعض منهم في استخدام تلك الميزة على واتساب والتى تعيد توجههم إلى تطبيق التراسل التابع لفيسبوك Messenger.

ويعد التغيير الجديد الذي أضافه واتساب للمنصة ما هو إلا دمج لغرف المراسلة في واتساب إلى Messenger Room، ووفقا لموقع WaBetainfo، أن ميزة غرف الدردشة متاحة فقط لمستخدمي الإصدار التجريبي ولم يتم طرح الميزة رسميا. 

وإلى جانب التغيير الأخير، أبلغ مستخدمو النسخة التجريبية من واتساب عن خطأ آخر في أحدث إصدار 2.20.194.11، وهو عدم القدرة عل معرفة من قرأ أو تلقى الرسائل على الدردشة الجماعية بالخدمة. 
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