تيك توك يحذف أكثر من 49 مليون مقطع فيديو.. اعرف السبب

أزالت الشركة المالكة لخدمة تيك توك TikTok ، أكثر من 49 مليون مقطع فيديو من منصته، في النصف الثاني من العام الماضي، لانتهاكه السياسة الخاصة بالمحتوي، بحسب ما ذكره موقع "businessinsider".





وقالت شركة تيك توك ، في تقرير الشفافية الثاني الذي نشرته على موقعها الألكتروني، إن أقل من 1% من جميع مقاطع الفيديو المحذوفة التي تمت إزالتها من المنصة خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2019، انتهكت سياساتها المتعلقة بالكلام الذي يحض على الكراهية، والمنظمات الخطيرة.









ووفقا للتقرير حذفت تيك توك ثلث مقاطع الفيديو من الهند فقط، حيث بلغت المقاطع المحذوفة نحو 16.5 مليون مقطع، وهو يساوي تليها الولايات المتحدة ، بنحو 4.6 ملايين مقطع، ثم باكستان في المرتبة الثالثة بنحو 3.7 ملايين مقطع، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بنحو مليوني مقطع، ثم روسيا في المرتبة الخامسة بنحو 1.3 مليون مقطع.





وأوضحت تيك توك أن السبب الرئيسي للحذف هو تقديم تلك الفيديوهات مشاهد "عري للبالغين والأنشطة الجنسية"، وشملت الأسباب الأخرى تعاطي الكحول والمخدرات، أو العنف، أو إيذاء النفس، أو الانتحار، بينا أقل من نسبة 1% من مقاطع الفيديو التي حذفت متعلقة بالكلام الذي يحض على الكراهية، والمنظمات الخطيرة.





وبحسب ماذكره موقع "businessinsider"، فأن نحو 89.4% من مقاطع الفيديو المحذوفة، حذفت قبل أن تحصل على أي مشاهدات، وقد رفضت الشركة الكشف عن عدد الأشخاص الذين حظرهم المشرفون البشريون، وعدد الذين حظرتهم المنصة تلقائيا.