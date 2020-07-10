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تكنولوجيا

احذر الفخ.. روابط لـTikTok على واتساب تسرق بياناتك.. كيفية اكتشافها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:21 ص
TikTok
TikTok
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شيماء عبد المنعم
حذر تقرير جديد من روابط لموقع مشاركة الفيديوهات تيك توك TikTok، مزيفة يتم إرسالها على كل من خدمة الرسائل القصيرة SMS و رسائل تطبيق المراسلات الفورية واتساب WhatsApp، والتي تحتوي على برامج ضارة تسرق بيانات المستخدمين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "mirror" البريطانية، أصدرت خلية Maharashtra Cyber، تحذيرا من روابط تيك توك المزيفة التي تم رصدها على رسائل واتساب WhatsApp هذا الأسبوع.    


و قال متحدث رسمي باسم "ماهاراشترا سايبر": إن الإدارة وجدت أن المحتالين عبر الإنترنت يقومون بإنشاء روابط تيك توك TikTok وهمية تحتوي على برامج ضارة يمكنها سرقة بيانات المستخدمين".

وأوضح "Paul Bischoff"، وهو مدافع عن الخصوصي في موقع "Compareitech" قائلا: " هذا شكل من أشكال الهجوم الشائع جدًا الذي يجذب فيه المهاجمون الضحايا للنقر على الروابط التي تبدو مشروعة، ولكنها تؤدي في الواقع إلى صفحات التصيد أو تنزيل برامج خبيثة".

ونظرا لأن تطبيق تيك توك TikTok شائع الاستخدام، مع وجود أكثر من مليار مستخدم حول العالم ، فإن الكثير من الأشخاص سينقرون على الروابط دون التفكير مرة أخرى.

كيفية اكتشاف روابط تيك توك المزيفة:

أولا: إذا تلقيت رابطًا من شخص مجهول على واتساب أو في رسالة SMS ، فلا تنقر عليه أبدا.

ثانيا: إذا كان الرابط من جهة اتصال معروفة لديك، فهناك العديد من العلامات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها إذا كنت قلقا من أنها قد تكون مزيفة، انظر  إلى عنوان URL، وابحث عن الأخطاء الإملائية الدقيقة، على سبيل المثال ستجد كلمة TikTik بدلا من TikTok.

ثالثا: تستخدم بعض الروابط المزيفة الأخرى اسم نطاق يبدأ بنفس الاسم الذي تتوقعه مثل TikTok، ولكنه يتضمن أحرفا إضافية، على سبيل المثال قد يرتبط المخادع برابط شبيه للرابط الاساسي للخدمة، لذا تأكد دائما من التحقق من اسم النطاق بالكامل، وليس البداية فقط.
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