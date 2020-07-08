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تكنولوجيا

واتساب يضيف مجموعة ميزات جديدة.. تعرف عليها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:59 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير نشره موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا تطبيق واتساب WhatsApp، بأن برنامج التراسل الفوري الشهير أضاف في أحدث إصدار من نسخته التجريبية بعض الميزات الجديدة  والتي سيتم طرحها قريبا على مستوي العالم. 

وفيما يلي نستعرض أبرز تطبيق واتساب القادمة، والتي أعلنت عنها الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك بشكل رسمي على مدونتها.


الوضع الداكن
سيحصل مستخدمو تطبيق WhatsApp Web، على سطح المكتب على الوضع المظلم أو الداكن الذي أتاحته الشركة المالكة للمنصة مع بداية العام الجاري لمستخدمي أندرويد وiOS.

الملصقات المتحركة:
لدي مستخدمو واتساب إمكانية إرسال الصور والملصقات العادية بسهولة في الدردشات، وعلىى غرار تيليجرام يضيف واتساب ميزة الملصقات المتحركة، حيث سيقدم واتساب مجموعات مختلفة من الملصقات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.

المكالمات الجماعية
بعد أن ارتفع عدد المشاركين في مكالمة الفيديو إلى ثمانية أشخاص، تعمل شركة فيسبوك المالكة للتطبيق على تحسين المكالمات الجماعية، حيث سيسمح لمستخدمي  مكالمات واتساب الجماعية النقر مع الاستمرار على شريك المحادثة في محادثات الفيديو لعرضه في وضع ملء الشاشة. كما ستحصل المحادثات الجماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص على رمز جديد لبدء مكالمة جماعية بنقرة واحدة.

رموز QR
يقدم  واتساب ميزة رموز QR، والتي تسمح  للمستخدمين بمسح رمز جهة الاتصال بسرعة لاضافتها إلى جهات اتصال واتساب، دون الحاجة الى اضافتها لجهات اتصال الهاتف.
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