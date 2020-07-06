7 ميزات خارقة في واتسآب ستغير تجربتك للأبد .. صور

هناك العديد من الميزات التى يحتوى عليها تطبيق المراسلة الأكثر شعبية، WhatsApp واتسآب، والتى تجعل تجربة المستخدمين أسهل، ويحتوى واتسآب على 7 ميزات خارقة لا يعرفها أغلب المستخدمون ، والتى من المؤكد أنها ستقوم بتغيير وجهة نظرهم وتجربتهم للأسهل.





ويعتبر واتسآب WhatsApp من التطبيقات الحيوية التى لا تفارقنا سواء في التراسل مع الأهل أو الأصدقاء أو الدراسة والعمل، وبحسب موقع media update فإنه يجب معرفة هذه الميزات جيدا، والتى ستوفر الوقت والجهد على كثير من المستخدمين، وتشمل هذه الميزات ما يلي:









1- كتابة كلمات معينة بخط كبير وواضح ومختلف عن باقى الكلمات

أحيانا يريد المستخدموي توضيح كلمة معينة أو إظهارها بخط أكبر لأهميتها سواء فى رسالة عمل أو دراسة أو غيرها، ولتفعيل هذه الميزة:

كل ماعليك فعله هو وضع العلامة * أو علامة النجمة قبل الكلمة *مرحبا* ثم ستصبح بهذا الشكل * مرحبا *





2- إخفاء العلامات الزرقاء

عند بروز العلامات الزرقاء في واتسآب تعنى أن صاحب الرسالة قد ظهر له أنك قرأت الرسالة، وإذا كنت مشغولا بعض الشئ ولم تستطع الرد فربما يتضايق المرسل من هذا التصرف، ولإخفاء العلامات الزرقاء لبيان أنك لم تقرأ الرسالة فى حين أنك تكون بالفعل قد قرأتها.

اذهب للاعدادات ثم اختر Settings ثم اختر الحساب أو Account و اضغط فوق الخصوصية ثم اضغط على Read Receipts .





3- معرفة أن الرسالة قد وصلت





إذا كنت في مكان لا يحتوى على اتصال قوى بالانترنت وتريد التأكد من أنك قد ارسلت الرسالة فعلا وانها وصلت للشخص المراد

قم بالضغط لأسفل مع الاستمرار على الرسالة وسيظهر شريط مع خيارات مختلفة اضغط على info أو معلومات، وستظهر لك كل التفاصيل المتعلقة بالرسالة.



