بدون لايك.. عطل مفاجئ يضرب تيك توك حول العالم

عطل مفاجئ أصاب تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok ، حيث يواجه عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم مشكلات في تطبيق مشاركة الفيديو الشهير في تخص ميزة الإعجابات.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، اشتكي بعض مستخدمي تطبيق تيك توك TikTok الصيني، على موقع التدوينات العالمي تويتر بأن مقاطع الفيديو التي نالت الآلاف من الإعجابات في السابق تظهر حاليا بدون تلك الإعجابات التي حصلوا عليها.









وذكرت الصحيفة البريطانية، بأن العطل الذي يواجه التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية، أثار مخاوف الملايين من المستخدمين من أن يكون تيك توك أغلق تماما، حيث ظهرت بعض الشائعات في السابق أنه سينتهي يوما ما.





وأبلغ أكثر من 17 ألف مستخدم عن مشكلات في تيك توك عبر موقع Downdetector التي تراقب حالات انقطاع الخدمة للمواقع والخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت، حيث بدأت في حوالي الساعة الثانية بتوقيت الولايات المتحدة.





وعرضت خريطة الانقطاع وفقا للبلاغات المفدمة لموقع Downdetector، أن المشكلات التى تعرضت لها الخدمة ظهرت في أجزاء من الولايات المتحدة ثم المملكة المتحدة، ولكنها أثارت فيما بعد على المستخدمين في جميع أنحاء العالم.





وكتب المستخدمون المتأثرون بالانقطاع، تغريدات على موقع تويتر حيث أشار الكثيرون إلى اختفاء جميع الإعجابات، بينما قال البعض الآخر أن تيك توك أصبح محظورا بشكل رسمي حول العالم، والبعض الآخر أبلغ عن تعطل في تسجيل الدخول إلى حساباتهم أو فقدان ملفهم الشخصي على الخدمة.