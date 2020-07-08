عطل فني مفاجئ يصيب انستجرام

أصاب منذ قليل عطل مفاجئ تطبيق انستجرام Instagram الشهير لتبادل الصور ، حيث أبلغ المستخدمون بعدم تمكنهم من رفع اي صور أو فيديو، كما واجهتهم بعض المشاكل في تصفح المحتوى.





وبدأ العطل يصيب عددا كبيرا من مستخدمي انستجرام بعض دول العالم منذ دقائق، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك و تويتر.









وبحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيق انستجرام، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها حتي الآن.



