قبل حظره.. مايكروسوفت تخطط لشراء تطبيق مشاركة الفيديو الشهير

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنه يفكر في إتخاذ قرارات لحظر تطبيق مشاركة الفيديوهات الشهير تيك توك TikTok، من الولايات المتحدة، في هذه الأثناء تخطط شركة مايكروسوفت للأستحواذ على التطبيق الصيني.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، تجري عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، محادثات لشراء تطبيق تيك توك إلى جانب شركات أخرى، في مسعى منها لتخفيف الضغوطات التي تتعرض لها شركة ByteDance الصينية المالكة للتطبيق.





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وقد استحوذت إلإنترنت ByteDance، والتي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، في عام 2017، على تطبيق Musical.ly، ذات الأصول الأمريكية، والذي تم دمجه وصدر لاحقا باسم تيك توك TikTok، ومن أجل هذه الصفقة تجري لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تحقيقًا موسعا بشأنها.





وقد طلبت اللجنة من الشركة المالكة للتطبيق، التخلص من الأصول الأمريكية التابعة تطبيق Musical.ly، وفصل تيك توك عنها، بعد أن رأت إدارة ترامب أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بسبب تحكم الجيش الصيني بها.





وإلى إجراءات الفصل والتصفية، أشارت إدارة ترامب إلى إجراءات أخرى من بينها استحواذ شركات ومستثمرين أمريكيين على عمليات الشركة في الولايات المتحدة، أو إضافة ByteDance إلى ما يسمى "قائمة الكيانات" مثل هواوي، والتى تمنع الشركات الأجنبية من شراء المنتجات والخدمات الأمريكية بدون ترخيص سابق من الحكومة، أو حجب التطبيق وإزالته من متاجر التطبيقات بالدولة.





وأكد الرئيس ترامب وجود عدة خيارات فيما يخص التطبيق الصيني من بينها الحظر والحجب، وقائلا: "ربما نحظر TikTok، أو ننظر إلى الكثير من البدائل فيما يتعلق بتيك توك".





وناقشت الشركة المالكة لتيك توك عدة سيناريوهات أخرى للتخفيف من مخاوف المسؤولين الأمريكيين، من بينها تنويع الملاك والمستثمرين غير الصينين فيها مثل شركة سوفت بانك اليابانية، و صندوق Sequoia Capital أو General Atlantic والسماح لهم بشراء حصة مسيطرة من شركة ByteDance، ولكن تشير التسريبات إلى عزم مايكروسوفت الاستحواذ عليها.