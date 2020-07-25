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تكنولوجيا

قبل أيام من إطلاقه.. تسريبات جديدة لهاتف Surface Duo القابل للطى من مايكروسوفت.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 02:01 ص
تسريبات جديدة لهاتف
تسريبات جديدة لهاتف Surface Duo القابل للطى من مايكروسوفت
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Microsoft Surface Duo القابل للطى من شركة مايكروسوفت، قد ظهر على الموقع الرسمى لهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) ) تحت كود  1930 مما يعنى أنه سيكون جاهزا للإطلاق الرسمي خلال أيام. 

وبحسب موقع ZDNet فإن هاتف Surface Duo القابل للطي سيأتى بشاشتين بقياس 5.6 بوصة من نوع AMOLED، حيث ستبلغ الشاشة
 8. 3 بوصة عند فتحها بالكامل، وستكون بدقة 1800×1350 بكسل، وبكاميرا بدقة 11 ميجا بيكسل. 


وسيحتوى هاتف Surface Duo القابل للطى على معالج من نوع كوالكوم Snapdragon 855 وهو نفس المعالج الذى تم استخدامه في هاتف Galaxy Fold القابل للطى من سامسونج والذى تم إطلاقه العام الماضي.

كما أن هاتف Surface Duo القابل للطى سيأتى بنسختين من المساحة الداخلية الأولى 64 و الثانية 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية واحدة ب 5 جيجا بايت رام. 

وسيتميز هاتف Surface Duo القابل للطى ببطارية بسعة  3.450 مللى أمبير، مع نظام تشغيل Android 10 ، ومنفذ شحن USB-C  ، وويمكن للمستخدمين فتح شاشات الهاتف بزاوية 90 درجة، وكذلك 180 درجة. 

وكانت آبل قد أعلنت أنها ستقوم بإطلاق هاتف قابل للطى من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وسيكون عبارة عن شاشتين منفصلتين سيتم توصيلهما بمفصلة بدلًا من شاشة واحدة يشبه شاشات هاتف  Microsoft Surface Duo المنفصلة . 

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