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تكنولوجيا

بعد التحقيق مع الشركات المنافسة.. تيك توك تتخذ تدابير جديدة

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:02 م
تيك توك
تيك توك
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة تيك توك TikTok، عن أنها تتخذ تدابير جديدة لمنح الأشخاص من خارج شركتها حق الوصول إلى الخوارزميات التي تستخدمها لفرز ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، ستسمح الشركة الصينية المالكة لتطبيق مشاركة الفيديوهات الفصيرة تيك توك، للخبراء "بمراقبة سياسات الإشراف في الوقت الفعلي" في مسعى منها لتبدو شركة ذات شفافية.


وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك كيفين ماير Kevin Mayer، في منشور على مدونة الشركة: "إن التغييرات التي وضعتها تجعلها في المقدمة، وتتحدى المنافسين في أن يحذوا حذوها"، وأضاف: "نعتقد أن صناعتنا بأكملها يجب أن تخضع بصورة استثنائية لمعايير عالية".

وتابع ماير: "لهذا السبب نعتقد أنه يجب على جميع الشركات الكشف عن الخوارزميات وسياسات الإشراف وتدفقات البيانات للمنظمين، لن ننتظر أن يأتي المنظمون إلينا، ولكن بدلا من ذلك اتخذت تيك توك الخطوة الأولى من خلال إطلاق "مركز الشفافية والمساءلة لممارسات الإشراف والبيانات".

وتأتي هذه الخطوة، في الوقت التي تواجه فيه منصات التواصل الاجتماعي المنافسة لتيك توك جوجل وفيسبوك وآبل وأمازون استجوابا من لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للسلطة القضائية في مجلس النواب.

وخلال الاستجوابات أمام أعضاء الكونجرس، أشار الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج إلى تيك توك كمثال على المنافسة في مجال التطبيقات الاجتماعية.
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