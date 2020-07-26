لا_للتحرش مباردة من تيك توك برعاية المشاهير للتصدي لهذه الظاهرة

#لا_للتحرش للتصدي لهذه الظاهرة، بالإستعانة بالمشاهير و المؤثرين فى المجتمع لتشجيع الجميع على مواجهتها بكل حسم. دشن تطبيق التواصل الإجتماعى الشهير تيك توك والأكثر تحميلًا فى العالم بالشهر الماضي عن هاشتاج





واستطاع هاشتاج #لا_للتحرش الإنتشار بشكل طاغى بعدما تخطي 11 مليون مشاهدة فى وقت قصير للغاية، بعدما ساهم الكثير من النجوم أبرزهم الفنانة سمية الخشاب، من خلال توجيه رسالة للجماهير لتوعيتهم كفاية بأبعاد هذه الظاهرة، و تشجيع الفتيات على التصدي بحسم لأى شكل من أشكال هذه الظاهرة.





وكشفت إدارة تيك توك في شمال أفريقيا عن إستعداد المنصة بكل حسم للتصدي لأى محتوى مسىء بين المستخدمين، من أجل توفير بيئة آمنة تتيح للجميع التفاعل معها بحرية شديدة.

وتابع اليان الخاص بإدارة تيك توك أن المباردة الحالية بمنطقة الشرق الأوسط تهدف لزيادة الوعي تجاه ظاهرة التحرش، خاصةً التى تتم على منصات التواصل الإجتماعى وتسبب الكثير من الأذى النفسي والمجتمعي للفتيات.

