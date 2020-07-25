تيك توك.. عرض أغنية محمد رمضان في أكبر شاشة بدبي مول.. فيديو





وعلق رمضان على الفيديو قائلا " دلوقتي على أكبر شاشة في دبي مول ".





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وحققت أغنية تيك توك لـ محمد رمضان ، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".





وعلى جانب آخر حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.







