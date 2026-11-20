رصد برنامج «صباح البلد»، خلال فقرة حالة الطقس اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وتؤثر في مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح.

وتشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على معظم المناطق، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد.

شبورة مائية تحذر منها الأرصاد على الطرق

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة في تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت التوقعات أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

نصائح مهمة لقائدي السيارات أثناء الشبورة

وفي ظل انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تكون الشبورة المائية، وجهت الأرصاد عددًا من الإرشادات لقائدي المركبات، للحفاظ على سلامتهم وتجنب وقوع الحوادث، وتشمل:

تشغيل كشافات السيارة الأمامية أثناء القيادة.

ترك مسافات آمنة بين السيارات.

الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق.

تجنب استخدام الأضواء العالية التي قد تزيد صعوبة الرؤية.

فتح جزء من نوافذ السيارة لمنع تراكم بخار الماء.

فرص ظهور السحب على بعض المناطق

ومن المتوقع ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد، امتدادًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لتكونها، دون أن تؤثر بصورة كبيرة في الحالة العامة للطقس.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات

وتتباين درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بين محافظات الجمهورية، حيث تسجل القاهرة 29 درجة للعظمى و17 للصغرى، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 32 درجة، وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

العاصمة الجديدة: العظمى 28 والصغرى 15 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 29 والصغرى 15 درجة.

بنها: العظمى 28 والصغرى 16 درجة.

دمنهور: العظمى 28 والصغرى 16 درجة.

كفر الشيخ: العظمى 28 والصغرى 16 درجة.

المنصورة: العظمى 28 والصغرى 16 درجة.

الزقازيق: العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

طنطا: العظمى 28 والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

العلمين: العظمى 29 والصغرى 16 درجة.

مطروح: العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

السلوم: العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

دمياط: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

بورسعيد: العظمى 28 والصغرى 18 درجة.

سيوة: العظمى 28 والصغرى 13 درجة.

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: العظمى 30 والصغرى 16 درجة.

السويس: العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

العريش: العظمى 28 والصغرى 12 درجة.

رفح: العظمى 27 والصغرى 12 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

كاترين: العظمى 22 والصغرى 7 درجات.

الطور: العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

طابا: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

مدن البحر الأحمر

الغردقة: العظمى 30 والصغرى 18 درجة.

رأس غارب: العظمى 29 والصغرى 18 درجة.

سفاجا: العظمى 30 والصغرى 18 درجة.

مرسى علم: العظمى 30 والصغرى 18 درجة.

شلاتين: العظمى 30 والصغرى 20 درجة.

حلايب: العظمى 28 والصغرى 21 درجة.

شمال وجنوب الصعيد

الفيوم: العظمى 29 والصغرى 15 درجة.

بني سويف: العظمى 30 والصغرى 15 درجة.

المنيا: العظمى 30 والصغرى 13 درجة.

أسيوط: العظمى 30 والصغرى 13 درجة.

سوهاج: العظمى 31 والصغرى 15 درجة.

قنا: العظمى 31 والصغرى 15 درجة.

الأقصر: العظمى 31 والصغرى 15 درجة.

أسوان: العظمى 32 والصغرى 17 درجة.

الوادي الجديد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة.

أبو سمبل: العظمى 31 والصغرى 16 درجة.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار التباين بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، ما يستدعي الانتباه عند الخروج في الصباح الباكر أو خلال ساعات الليل، مع الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة على الطرق التي تشهد تكون الشبورة المائية.